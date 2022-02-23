辜寬敏稱無法制憲也許只有革命　馬曉光：勿謂言之不預

▲台灣制憲基金會董事長辜寬敏。（圖／記者周宸亘攝）

記者魏有德／綜合報導

台灣制憲基金會董事長辜寬敏日前在陳水扁主持的廣播節目專訪中指出，制定憲法無法靠公投解決，「也許就只有革命」。對此，大陸國台辦發言人馬曉光今（23）日在例行記者會上嚴辭回應，如果台獨分裂勢力誤判形勢、鋌而走險、觸碰紅線，「我們將採取斷然措施予以堅決粉碎，勿謂言之不預。」

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝

高齡97歲的辜寬敏被認為是民進黨內的獨派大老，他在陳水扁主持的廣播節目上對民進黨在推動制憲公投上頗有微詞。辜寬敏表示，「民進黨千萬不要變成既得利益者，如果真得如此，制定憲法無法靠公投解決，也許就只有革命。」

對此，馬曉光指出，我們堅決反對任何台獨分裂圖謀，包括通過所謂「制憲、修憲」謀求「法理台獨」，「島內一小撮台獨頑固分子為謀取一己之私，肆意操弄所謂制憲公投、鼓譟叫囂所謂革命，棄台灣民眾安危於不顧，將把台灣推向萬劫不復的境地。」

馬曉光強調，「如果台獨分裂勢力誤判形勢、鋌而走險、觸碰紅線，我們將採取斷然措施予以堅決粉碎，勿謂言之不預。」

值得注意的是，「勿謂言之不預」這個外交辭令曾被認為是中共宣戰的信號，被視為開戰前的最後通牒，不過，是在新中國成立後的一段特殊歷史時期使用較為頻繁，大陸官方近年則較為謹慎使用。