還是冷！全台猝死案持續攀升　高雄一夜增10例、嘉義市8例

記者林冠吟／整理報導

受到寒流跟華南雲雨區持續影響，全台急凍，北部地區更已連許多日又濕又冷，台中大甲21日上午更出現7.9度低溫，民眾務必慎防低溫，但氣溫驟然降低，全國各地也傳出不少憾事。《東森新媒體ETtoday》根據各地消防局資料整理，自19日開始至今，全國出現超過800起非創傷性送醫，其中包含了猝死、OHCA（到院前心肺功能停止）的案件累計更已超過百餘人，至於原因是否與天冷因素有關，仍有待進一步釐清，而最年輕的OHCA案例更年僅31歲。

▲受到寒流與華南雲雨區持續影響，全台氣溫急凍，但也疑似因而傳出不少非創傷救護案例。（圖／示意圖，與本案無關／記者周宸亘攝）

▲受到華南雲雨區影響，北台灣雨勢仍不小大。（圖／中央氣象局提供）



北北基地區

台北市

北市消防局表示，19日至22日，累計共有14件OHCA案件。

新北市

新北消防局表示，19日至22日，累計共有4件OHCA案件，分別為38歲男性、44歲女性、49歲男性、57歲男子。

基隆市

基隆消防局表示，19日至23日，累計共有4件OHCA案件。

桃竹苗地區

桃園市

桃園消防局表示，截自23日，接獲3件內科案件，其中57歲男性、77歲男性搶救無效身亡，55歲女性則是搶救後恢復呼吸心跳。

新竹縣

竹縣消防局表示，自19日起至今共有10件OHCA案件。

新竹市

竹市消防局表示，目前未接獲相關案例。

苗栗縣

苗栗縣消防局統計，自19日零時至23日，OHCA人數累計20件。

中彰投地區

台中市

台中市消防局表示，19日至23日，共接獲3件寒流路倒非創傷OHCA案件，1名男性於潭子區一處公園內被發現明顯死亡，其餘2名男子分別年約53歲與70歲，被發現倒臥在路中，2人均已明顯死亡，未送醫。

彰化縣

彰化縣消防局表示，19日至23日，累計共有14件OHCA案件。

南投縣

南投縣消防局表示，19日至23日，累計共14件非創傷OHCA案件。

雲嘉南地區

雲林縣

雲林縣消防局表示，19日至23日，累計已有14人OHCA，其中一名口湖鄉31歲的許姓男子，被人發現時已明顯死亡多時。

2/19上午8時至2/20上午8時急病送醫35件、非創傷OHCA數4件。

2/20上午8時至2/21上午8時急病送醫42件、非創傷OHCA數2件。

2/21上午8時至2/22上午8時急病送醫34件、非創傷OHCA數2件。

2/22上午8時至2/23上午8時急病送醫49件、非創傷OHCA數6件。

嘉義縣

嘉義縣消防局表示，19日中午12時至22日上午8時，累計已有11人OHCA。

嘉義市

嘉義市消防局表示，19日至23日，累計有12件OHCA，其中截至23日11時止，再增8例。

台南市

台南消防局表示，目前未接獲相關案例。

高屏地區

高雄市

高雄市消防局表示，20日至23日，累計非創傷OHCA案件50件，其中22日10時至23日10時，執行疾病救護案件共54件，其中OHCA案件一夜暴增10例。

屏東縣

屏東消防局表示，20日至23日，累計共有19人OHCA，其中22日10時至23日10時，OHCA案件再增6例。

宜花東地區

宜蘭縣

宜蘭縣消防局表示，19日上午8點到今天上午，已有24件非創傷（天氣驟冷）送醫，其中包括4件OHCA（3人搶救無效、1人恢復心跳，為冬山鄉82歲女性）。

花蓮縣

花蓮消防局表示，19日凌晨至20日共接獲3起內科OHCA案。

台東縣

台東消防局表示，19日凌晨至22日，累計共接獲7起OHCA案件，23日0時起至今尚未接獲相關案件。

外島地區

澎湖縣

澎湖消防局表示，19日16時至23日，消防局受理非創傷救護共計21件，送醫人數20人，其中OHCA救護4件，送醫人數3人，1人未送醫。

金門縣

金門縣衛生局表示，19日至23日累計共有2件非創傷姓OHCA案件，但詳細死因是否為天冷促死無法判斷。