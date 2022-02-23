朱立倫「敗類說」不是講趙少康　連勝文：是針對所有人

▲國民黨副主席連勝文。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨日前舉辦「2022黨務幹部共識營」北區場，有黨工席間要求黨主席朱立倫對2024表態，但朱則說，現在想2024都是黨內敗類，對此，國民黨副主席連勝文23日受訪時緩頰，朱立倫應該是警惕所有對2024有想法的人，應該先贏得2022選舉這一關，再來想2024，「朱的談話是針對所有人，也不只有趙少康。」

根據《聯合報》報導，朱立倫在上述共識營中談到「蔣經國路線」，開玩笑說「國民黨應該改名內鬥黨，全世界最有名的內鬥黨就叫中國國民黨，最喜歡內鬥」。朱也說，這是一個恥辱，一定要改；過去在中國大陸時代，國民黨是內鬥垮，如今在台灣失去政權，也是因為內鬥。

報導也指，有地方黨工在共識營中提問，要求朱立倫對2024表態，而朱則舉例，民進黨是看到獵物一起打下來再搶，但國民黨則是看到獵物就先互砍，並稱現在在想2024都是黨內敗類，2022沒有贏，就沒有2024。

針對朱立倫日前形容國民黨是「內鬥黨」，連勝文表示，他個人被內鬥的經驗很豐富，不過那已經過去，雖然現在還是有一些人三不五時就會因為個人利益或想法傷害黨，「但我確信，現在的黨中央已經不會對於自己的同志有不適當的作法。」

至於朱立倫稱現在談2024選舉的人就是敗類，且目前黨內有意問鼎2024總統的人是中廣董事長趙少康，被外界質疑是針對趙少康而來，對此，連勝文指出，不覺得這是朱立倫與趙少康之間的爭鋒先對，而且朱的談話是針對所有人，國民黨內對2024有想法的人，也不只有趙少康。