境外移入+54！「31人落地確診」美國7例最多、26例調查中

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（23）日國內新增54例境外移入，其中31例為落地採檢確診，以美國7例最多，其餘26例調查中。另陳時中表示今上午進來6航班，檢驗195人，其中法國的航班檢驗37人當中有7位確診。

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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▲2/23新增案例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心公布，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。

另陳時中表示，今上午進來6航班，檢驗195人，其中法國的航班檢驗37人當中有7位確診。





▲▼2/22-2/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計6,216,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,196,027例排除)，其中20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。