　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

境外移入+54！「31人落地確診」美國7例最多、26例調查中

記者林育綾／台北報導

中央流行疫情指揮中心公布，今（23）日國內新增54例境外移入，其中31例為落地採檢確診，以美國7例最多，其餘26例調查中。另陳時中表示今上午進來6航班，檢驗195人，其中法國的航班檢驗37人當中有7位確診。

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼2/23新增案例。（圖／指揮中心提供）

▲2/23新增案例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心公布，今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國(7例)、菲律賓及越南(各4例)、新加坡及日本(各2例)、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大(各1例)移入；另26例調查中。入境日介於去(2021)年12月23日至今(2022)年2月22日。

另陳時中表示，今上午進來6航班，檢驗195人，其中法國的航班檢驗37人當中有7位確診。

 ▲▼2/22-2/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/22-2/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼2/22-2/23落地採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心統計，截至目前國內累計6,216,454例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,196,027例排除)，其中20,156例確診，分別為4,708例境外移入，15,394例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

►超狂「銀纖維」你穿過嗎？

►越補越乾？護唇膏這樣擦才對！

ET快訊
口罩版Face ID將上線　但這4種舊iPhone無法使用
正妹莫名收「一大箱蓮霧」！　竟是她報案警員寄的
快訊／雨區又擴大！　11縣市豪、大雨特報
不妙！俄軍坦克出現神秘「Z字」　專家憂：從未見過
快訊／性侵割乳做標本　華山分屍案最終判決出爐
快訊／新北＋2分布蘆洲、新店　這天曾赴IKEA Café
快訊／口罩令將鬆綁！　陳時中鬆口曝時機
快訊／國道三號死亡車禍！28歲女駕駛身亡　男乘客撞腦失憶
「163歲木乃伊活死人」瘋傳！　專家揭真相

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

開放出國等「時機成熟」　陳時中：日韓疫情令人擔心、港未達高峰

同事求「幫墊錢買網購」！他拒絕遭嗆：不是說，沒什麼好計較？

快訊／雨區又擴大！北北基等「11縣市豪大雨特報」

政大X東森助原民文化傳承 〈部落抓風味〉3／5開播「如身歷其境」

228假期不塞車！1968 App有隱藏功能　算出連假「最佳上路」時段

妹子聽到「在讀博士」就冷掉　母胎男崩潰！網揪2問題：不要怪學歷

資深電玩翻譯師分享生存攻略：什麼都去試試，沒有所謂的「浪費」

回婆家坐月子！老公竟要求「進廚房幫忙」...她氣炸拒絕反遭罵

下半年解封出國！陳時中鬆口「有這個可能性」：想來趟感恩之旅

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

小黃運將搶快！撞飛直行騎士　硬要「移動重摔傷患」被罵爆

珉豪什麼都能唸...91Line「吵架是日常」　KEY「崩潰翻滾」大尖叫：好煩喔！

駕駛內線頻剎車！眾人急閃　飄到旁邊車道「險釀擦撞」

高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

開放出國等「時機成熟」　陳時中：日韓疫情令人擔心、港未達高峰

同事求「幫墊錢買網購」！他拒絕遭嗆：不是說，沒什麼好計較？

快訊／雨區又擴大！北北基等「11縣市豪大雨特報」

政大X東森助原民文化傳承 〈部落抓風味〉3／5開播「如身歷其境」

228假期不塞車！1968 App有隱藏功能　算出連假「最佳上路」時段

妹子聽到「在讀博士」就冷掉　母胎男崩潰！網揪2問題：不要怪學歷

資深電玩翻譯師分享生存攻略：什麼都去試試，沒有所謂的「浪費」

回婆家坐月子！老公竟要求「進廚房幫忙」...她氣炸拒絕反遭罵

下半年解封出國！陳時中鬆口「有這個可能性」：想來趟感恩之旅

主播買動物A差價挨告　林奕華憶當年阻長頸鹿進口：原來背後有故事！

史上第一21冠納達爾奪開季11連勝　追平生涯最佳

普丁承認烏東獨立還派兵　川普大讚天才：我執政就沒有烏克蘭危機

TIMTOSxTMTS 2022視訊採購洽談會350場千萬美元商機　實體展至26日

嘉義玉女小番茄香甜爆汁　東森農場再開賣會員手刀搶購

花蓮朋友久等了！集結12家攤商　素食小夜市2／26前進港天宮廟前廣場

「每天帶便當，讓我存出一棟房」！資深銀行員花10年攢到4600萬

高雄港群聚累計191例！　陳其邁鬆口：將逐步放寬管制

主計處曝「平均月薪55K」　她揭人力銀行數據批蔡政府公然說謊

BY2 Yumi宣布開工！細肩帶「辣露絕對領域」全身照曝…網嚇：又瘦好多

女乘客露屁股蛋「蓋衣躺男友腿」　他搭高鐵PO照喊冷！5千人怒炸

生活熱門新聞

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

LINE「5款爆夯貼圖」一鍵免費領取！

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

更強大雨紅爆！冷氣團+1再凍台剩10°C

15歲兒撞癱21歲護理師　爸卻急問：怎脫產

妥瑞症男搭台鐵焦慮發作！車長供育嬰室

天才神祕富豪、晶華酒店創辦人　「百億退休生活」首曝光

快訊／「大範圍對流」移入中　雨比前幾天還大

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

鋒面+冷氣團今襲全台更溼了　大雨、強風探10℃

隋棠深夜告白重量級「前夫」：很幸運有你在

更多熱門

相關新聞

LIVE／邊境鬆綁、入境檢疫天數縮短進度　陳時中最新說明

LIVE／邊境鬆綁、入境檢疫天數縮短進度　陳時中最新說明

世界多國放鬆邊境管制與防疫強度，台灣本土疫情也逐漸趨緩，中央流行疫情指揮中心同步評估開放邊境和縮短居家檢疫措施。經濟部長王美花今（23日）指出，台灣將逐步開放，入境隔離14天改成10天，未來商務客只要拿到相關證明、邀請等文件，就可至外館申請台灣簽證入境，細節待指揮中心宣布。相關情形，指揮官陳時中將於記者會中說明。

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

快訊／信義SingGo KTV爆確診足跡　北市證實：美返台境外「Ct值32」

Omicron難清零　公衛專家提「6月前2大目標」

Omicron難清零　公衛專家提「6月前2大目標」

林鄭月娥：3、4月提前放暑假　香港全民強制篩檢

林鄭月娥：3、4月提前放暑假　香港全民強制篩檢

直擊／港人8度低溫冒雨等檢測

直擊／港人8度低溫冒雨等檢測

關鍵字：

新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

女星「全裸慘死飯店外草叢」！同房男星4年後現況曝

王品13大品牌3月優惠懶人包

跟前男友不一樣！女友嚇衝診所驚曝：「那話兒」沒頭一圈珠

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

童仲彥舊愛邱主任爆今年結婚！席開百桌嫁直播天王

彰化8年級生「年薪180萬」爽買房！網曝職業：不意外

醫點名「這行為」還要死戴口罩：真的很蠢！超噁

女大生戶頭剩40元！求問2千怎麼活20天

台中最新飯店限時6天「免費開放入住」

Akemi結婚了！挺6月肚「帶球嫁外籍帥尪」

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

俄羅斯已開始入侵烏克蘭　拜登宣布首波制裁

更多

最夯影音

更多
「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎

「聲林之王3」九九《500天》唱到眼眶含淚　戴愛玲聽了心疼：妳走出來了嗎
明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

明道又爆片場失控！ 「飆同戲女星三字經」

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

球一拋...警犬超光速咬球！　放慢10倍速也只看到殘影...

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

寶寶用麥克風秒停止哭泣　緊抓不放狂高歌當麥霸！

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

男友對監視器暖抱「超胖吐司」　下秒萌貓化身液體直接流走

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面