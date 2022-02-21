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寒流強襲也會傷眼！她「眨眼有聲」眼皮腫慘　醫揭3族群要注意

接睫毛,揉眼睛,眼睛癢。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲近日天氣乾燥低冷，是乾眼症好發季節。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄一對夫妻年假期間走春，晚上回家還忙著看手機追劇，眼睛感到酸澀、刺癢，還有家庭主婦每天騎車到菜市場購物，某天感到眼睛像有針在扎，痛到難以睜開眼。眼科醫師表示，近日天氣寒冷，乾燥冷空氣夾帶空汙，是乾眼症好發季節，好發族群以中年女性占多數。

收治病例的阮綜合醫院眼科醫師李怡萱表示，67、63歲的江姓夫妻，上週連幾日遊春，漫步澄清湖畔還去港邊「搧海風」，晚上回家接著忙滑手機、追劇，兩人眼睛都感到酸澀，刺癢、有異物感，不自覺猛眨眼、揉眼睛後反而更不適了，因此一同就醫。

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▲鄭姓家庭主婦天天騎車買菜，乾眼症上身，眨眼就像針在扎。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲鄭姓家庭主婦天天騎車買菜，乾眼症上身，眨眼就像針在扎。（圖／記者許宥孺翻攝）

李怡萱說，門診還有一位56歲的家庭主婦鄭太太，主訴每天騎摩托車逛幾個傳統市場購物，上週某天覺得眼睛好像進沙子，刺刺扎扎的，連眨眼睛都有聲音，沒想到隔天竟然症狀加劇，感覺眼睛像被針扎，痛得難睜開眼，眼皮也腫了。

李怡萱指出，近日連續低溫又颳著陣陣寒風，乾燥冷空氣夾帶空汙，門診患者抱怨眼睛乾澀、刺痛、癢腫的乾眼症患者多了三成。低溫乾燥氣候容易使淚液過度蒸發，難保持眼球表面濕潤，導致眼睛乾澀、刺痛、異物感，畏光、短暫視力模糊等乾眼症不適症狀，嚴重者甚至導致角膜上皮受損。

▲阮綜合醫院眼科醫師李怡萱。（圖／阮綜合醫院提供）

▲阮綜合醫院眼科醫師李怡萱。（圖／阮綜合醫院提供）

李怡萱提醒，冬天較乾燥，確實是乾眼症好發季節，好發族群以中年女性占多數，接受過白內障、青光眼手術的中老年人也多見，而原本有眼睛、呼吸道過敏問題，長期配戴隱形眼鏡的人也容易誘發。容易引起乾眼症的環境，則是乾燥低濕度，颳風的戶外，冷氣房，或是長時間騎機車、腳踏車，長時間閱讀或使用3C。

李怡萱建議，乾眼症的治療依照症狀嚴重程度分為四級，一般輕微症狀以人工淚液或人工淚液替代物凝膠或軟膏幫助補充淚水，也可以適度熱敷眼部緩解。若出現痠澀、癢痛、異物感、灼熱感等乾眼症症狀，應該由專科醫師診斷，確定治療方向以免延誤病情。

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