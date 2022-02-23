「索爾」2度單挑豪豬　輸爆！全身被扎數百根針超慘模樣曝光

▲索爾單挑豪豬輸慘，全身被扎滿刺。（圖／翻攝自臉書／Adriano Bertoline，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西聖保羅本月20日一隻名叫「索爾」（Thor）的狗單挑豪豬，卻被扎到滿身都是刺，嘴巴、前額、鼻子、耳朵、腿上插滿數百根的黃色針，徹底輸爆。飼主透露，這是牠第2次挑戰豪豬失敗。

每日郵報報導，3歲的索爾單挑豪豬失敗之後，身上插滿了豪豬的針，尤其臉部下巴最為嚴重，就連鼻孔也遭殃，眼神看起來相當受挫。牠的飼主貝托林（Adriano Bertoline）一起床就發現愛犬需要就醫，但失業的他家中還有4個孩子要養，付不起索爾的醫療費用，就在網路發文求助。

Obrigado Dr Apolari por ter socorrido meu cachorro...que #Deus te abençoe grandemente. 由 Adriano Bertoline 發佈於 2022年2月20日 星期日

當地議員阿波拉里（Jose Roberto Apolari）得知消息後出手相救，帶索爾到診所治療並幫忙支付醫療費，再帶著索爾回家。照片顯示，部分從索爾身上取下來的針，上頭還沾著血。

不過這並非索爾第一次單挑豪豬，早在2021年2月，牠就曾經挑戰過豪豬，但同樣單挑失敗被刺傷，當時是貝托林身邊一名在私人獸醫院上班的朋友出手幫忙。

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