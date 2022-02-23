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要結婚了！她安排大胸正妹誘惑…未婚夫秒回：我單身　結局超崩潰

準新娘非常相信未婚夫，結果讓她大失所望。（示意圖／PIXABAY）

▲準新娘相信未婚夫眼裡只有她，沒想到結果讓她大失所望。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

巴西一名準新娘對未婚夫非常信任，很自信地認為，未婚夫眼裡只有她一人，不會受外界任何誘惑，因此接受朋友的打賭，並找來一名正妹去試驗未婚夫，結果出爐後讓她傷心欲絕。許多人看完後直呼，「妳朋友應該早就發現了什麼，用這種方式提醒妳。」

根據《鏡報》報導，巴西一名準新娘再過幾周就要與未婚夫步上紅毯，她深信未婚夫對感情很忠誠，即使誘惑在前也不會動搖，因此接受了朋友的打賭，甚至一度覺得友人憤世嫉俗。之後她找來正妹Luiza進行忠誠度測試，結果讓她大失所望。

擁有15.2萬粉絲的Luiza公開邀請內容，巴西新娘傳訊，「我將在2月結婚，我想測試未婚夫的忠誠度，儘管我非常信任他，因為我和我的一個朋友下了賭注，我賭了​​500里奧（約新台幣2709元），未婚夫不會因為妳的考驗而墮落。」

男方謊稱單身，甚至想約Luiza見面。（圖／翻攝自TikTok／testesdefidelidade）

▲男方謊稱單身，甚至想約Luiza見面。（圖／翻攝自TikTok／testesdefidelidade）

Luiza接受邀約，並展開行動。為了引起新娘未婚夫的注意，Luiza先在IG上關注其未婚夫，並且頻繁按讚對方的貼文，未料，沒多久就收到男方的私訊。Luiza把話題帶到男女交往的議題，詢問是否有其他約會對象，沒想到男方竟昧著良心回「不」，接著試圖安排與她見面。

Luiza把結果分享給粉絲。（圖／翻攝自IG／lidiabertoncello）

▲Luiza把結果分享給粉絲。（圖／翻攝自IG／lidiabertoncello）

目前尚不清楚婚禮有沒有如期舉辦，或者2人是否已分手，但可以確定的是，女方再也不可能對男方擁有相同的信任。Luiza的粉絲聽完結果後，紛紛留言「朋友是不是已經知道了什麼，但不好意思說，因此用打賭的方式讓新娘知道呢」、「這位新娘可能現在很痛苦，但有一天她會感謝她的朋友」。

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