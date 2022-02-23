爬霞喀羅迷路！58歲男咬牙扛過低溫大魔王　16人頂酷寒救他



▲一名男子與有友人一起前往霞喀羅登山失蹤，所幸一日後順利被新竹縣消防人員低溫中找回。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

日前因淨山爭議引起熱烈討論的新竹霞喀羅古道21日傳出失蹤意外，一名男子與友人一同前往登山途中走失，友人下山後等待多時發現不對勁，才趕快通報119上山找人。所幸經新竹縣政府消防局第二大隊搜救人員鍥而不捨的搜尋下，昨日順利將失蹤民眾帶下山。

湖口一名58歲男子20日和3名友人相約到新竹縣進行油（油羅山）霞（霞山）麥（麥巴萊）縱走，4人分隔近1百公尺依序前行，也陸續在油羅山及霞山三角點會合，未料到麥巴萊山時卻未見邱男身影，經通話後得知邱男已走至霞喀羅古道，便相約在尖石養老會合。

但後來遲遲未見邱男身影，3名友人認為邱男有登山經驗，過去也曾走過霞喀羅古道，再加上有準備充足的食物和飲水及過夜裝備，推想邱男可能想在山上過夜，於是決定先行返家等候邱男訊息。但直至21日下午4時都未接獲邱男電話，聯絡其家人也表示未尚未返家，於是趕快向119求救。

▲▼低溫又難行的山路，搜救人員花了九牛二虎的心力，克服險境不斷往前，爭取分秒前行。





消防局接獲報案後，22日一早即派出4組16人分4條路線搜尋，後來9時32分得知白石駐在所附近發現邱男蹤影，搜救人員立刻前往當地，並於11時52分接觸失蹤者，順利將其帶回山下。

邱男表示，20日下午4時許從霞喀羅古道一路往白石吊橋走，走到朝日駐在所附近時需要過溪，由於當時天色已晚，山上下雨造成溪水暴漲，他擔心被衝走就退回朝日駐在所過夜；隔天21日擔心自己會迷路所以決定在原地待救，深信他的朋友一定會來找他，但直到晚上都未見同伴的身影。

22日一早決定鼓起勇氣繼續往前走，走到白石駐在所時，聽到有狗叫聲，他興奮的快步往聲音的方向前進，果然發現休息中的原住民，立刻請其協助報案。

濕濕冷冷的天氣，搜救人員頂著10度以下的低溫在山上奮力搜尋，沿途還得不停中斷腳步移動擋在路中間的落石才能行走，雙手和雙腳被凍得發紅，所幸最後順利完成任務。

▲▼搜救人員勘查地形，確認最快最安全的前進道路，於22日上午9時許得知白石駐在所附近曾發現邱男蹤影，立刻前往，於11時52分接觸失蹤者，順利將其帶回山下。

新竹縣政府消防局第二大隊大隊長陳軍佑表示，天氣不佳不要隨意上山，以免有失溫危險。陳軍佑提醒，行動電源一定要備足，本案中的邱姓男子，在第一天的時候手機就沒電了，以致於無法聯繫，也沒辦法使用手機地圖。

另外，登山時一定要結伴同行，多數的失蹤者都是因為落單所造成，出發時一定要充份準備，包括地圖、頭燈、保暖衣物以及足夠的水和食物，發現自己迷路撥打119或112求救，待在原地等待救援，千萬不要為了尋找水源而下切溪谷，因為台灣山區地形陡峭，有可能下去之後就再也爬不上來，過去多起失蹤案件，都是因為尋找水源而迷路。

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