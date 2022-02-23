下雨日數「創10年新高」　雨下不停原因曝！今又再急凍12度

▲今日各地天氣仍是又溼又冷。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

受到華南雲雨區及大陸冷氣團影響，今日各地天氣依然是又溼又冷，夜裡清晨低溫持續下探12度。明天開始水氣減少，冷氣團則會於周五減弱，預計在228和平紀念日連假的天氣會趨於穩定，各地白天高溫可回升到25度以上。據統計，基隆今年1、2月累積雨日創下10年來新高。

氣象局技正王君賢表示，今日有一小股冷空氣南下遞補，清晨各地溫度又更低，新北石門、桃園楊梅、台中大甲都出現10.8度低溫，而氣象局也針對馬祖、金門發布低溫特報。

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▲氣象局發布低溫特報。（圖／氣象局）

今明兩日天氣仍冷，夜裡清晨低溫分別是北部及東北部12到13度、中南部12到14度、花東16度，近山區平地溫度再低1到2度。周五冷氣團終於減弱，周六到下周二逐日回溫，和平紀念日各地高溫回升到25到28度。

今日持續受到華南雲雨區影響，台中以北到東半部都有雨，花東及南部降雨時間較短，氣象局也發布大雨特報，明日開始水氣逐漸減少，中南部及離島天氣轉多雲，山區有零星雨，北部、東半部仍有局部雨勢，周五到下周一天氣趨於穩定，東半部有局部零星降雨，北部山區偶爾零星雨，西半部恢復多雲到晴天氣。

▲氣象局發布大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局統計，今年1月起至今日，基隆只有一天沒有雨，台北也是只有六天無雨，其中台北測站降雨日數刷新24年來紀錄，至於確切的長期降雨原因，還需做事後研究調查。

氣象局表示，統計今年1月至2月21日的降雨日數（不包含毛毛雨，雨日是指當日觀測有0.1毫米的累積降雨），基隆共47天、台北31天、台中18天、高雄10天、花蓮33天。

近年來1、2月基隆累積雨日分別是2021年29天、2020年27天、2019年42天、2018年42天、2017年33天、2016年42天、2015年29天、2014年24天、2013年43天、2012年51天，因此今年是基隆自2012年、10年來最多雨日。

▲▼今日各地持續有雨，明起水氣逐漸減少。（圖／氣象局）