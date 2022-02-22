降雨回波登陸變更強！今晚起雨勢再增大　「雨最猛時段」出爐

▲今晚到明晨雨勢再增加。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

記者李宜秦／台北報導

今日仍受到華南雲雨區影響，各地持續降雨，中央氣象局表示，今晚到明晨又有另一股冷空氣南下補充，天氣還會更加溼冷。天氣職人吳聖宇表示，降雨回波從海上登陸時有加強的現象，加上大氣環境影響，降雨情況變得很持續，今晚到明日降雨還會增大，尤其今晚到明白天雨勢將最明顯。

吳聖宇在臉書貼文表示，預估今晚到明天，隨著中高層短波槽東移，低層到底層的輻合線會逐漸交會在台灣附近，短波槽前也有適合低壓波動發展的條件，鋒面結構趨於明顯，在這個過程中，台灣的降雨會較為增大。

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吳聖宇提醒，尤其是今晚到明天白天這段期間，除了南部地區受到的影響較小之外，其他地方都可能出現較大雨勢，一直要等到明天傍晚過後，水氣明顯減少，後續較乾的空氣移入，降雨才會減緩下來。

▲迎風面降雨將持續到週五。（圖／記者湯興漢攝）

吳聖宇指出，預估明晚在西半部就可望雨停，轉為多雲的天氣，不過底層仍是較強的東北風，因此雖然迎風面地區降雨也會減緩，不過不會完全停止，還是會斷斷續續的下雨，並且持續到後天週四。

而西半部尤其新竹以南的地區，到了後天應該有機會看到久違的陽光，迎風面地區要看到太陽可能最快也要到週五，甚至可能要等到週末才會完全放晴。吳聖宇強調，到雨勢減緩之前，今明兩天還有一波較大的雨勢要通過。