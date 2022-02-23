死前最後身影曝！疑女友有新歡　健身教練悶殺她後再持刀自殘

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區22日晚間9時許，一名男子跟女友疑因感情糾紛將她悶死後，打電話給朋友「幫我照顧我媽媽！」，友人驚覺有異連忙報警。警消趕抵男子租屋處破門發現他與女友2人躺在床上，女方已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，男子胸口則有2處刀傷，無生命危險，監視器拍下女友返家最後身影。

▲板橋情殺案，女友最後身影。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，從事健身教練的35歲張姓男子與28歲黃姓女子是情侶關係，日前曾鬧分手卻還仍有往來；租屋處監視器顯示，黃女晚間7時許返回金門街31巷租屋處，張男隨後也回家，沒多久，張男懷疑女友另有新男友，2人爆發激烈爭吵，張男疑盛怒下持藍波刀自殘後將黃女悶死。

▼女友先返回家中，張男隨後進門，先將女友悶死後持藍波刀自殘胸口2刀送醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

張男回過神後打電話給朋友「幫我照顧我媽媽，也幫我好好處理後事」，友人聽到直覺有異，趕緊報警。警方獲報會同消防人員到場，按門鈴示意開門卻遭屋內的張男拒絕，由於評估現場情況緊急，於是動用破門器材，晚間9時40分破門進入屋內，現場景象讓警消大吃一驚。

只見張男手上握著藍波刀，胸口有1處穿刺刀傷及劃傷，在沾滿鮮血的床單上哀嚎；而黃女則一動也不動，面部朝上躺在張男旁邊。警消對黃女檢傷後，發現其已失去呼吸心跳，緊急送往土城長庚醫院急救，但最後仍宣告不治。張男送往亞東醫院後無生命危險。警方後續聯絡雙方親友釐清2人感情狀況，確切案情及女子死因，待調查釐清。