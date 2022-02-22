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「我殺了妳媽」勒斃前妻再call女兒　自殺不成莾男判刑14年

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹妒夫殺死前妻後再自戕未果，上訴高等法院維持14年徒刑。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者蔡怡萍／新竹報導

新竹一名多次家暴前科的陳姓男子，因不滿前妻另結新歡，還罵他是「沒用的男人」，竟趁前妻返家祭祖時將她勒斃，還打電話給女兒說「我把你媽媽殺了」，並冷靜交代後事，再服安眠藥、持水果刀企圖自殺結果被救回。新竹地院一審判陳男殺人罪有期徒刑14年，褫奪公權10年；今高等法院駁回上訴，維持一審判決，仍可上訴。

▲新竹關西情殺命案！夫殺死妻後再自戕　送醫搶救中。（圖／記者陳凱力翻攝）

62歲陳男與62歲前妻在2019年6月間離婚，陳男則有多次家暴前科，2人分居後新竹地院對前妻核發暫時保護令，2021年3月14日上午，陳男先以LINE傳訊要求前妻買水果回陳男家祭祖，被前妻冷回「你是憑什麼叫我拜祖先」。陳男想起3天前妻告知他已有新男友，且曾經被罵是「沒用的男人」，心生憤恨，竟等前妻進入家中時，從後方徒手將人勒斃，再將屍體放到床上、蓋上棉被。

陳還打電話給2人的女兒說「我將你媽媽勒死了」，告知存摺存放位置與後事，接著服用安眠藥、高粱酒，持水果刀試圖割腕自盡，但因「太小力」傷痕過淺，被由女兒通知趕到現場的前妻弟弟發現救起。

陳男坦承對前妻掐頸使其癱昏，但否認殺人犯行，他先是辯稱勒住前妻脖子只是想嚇唬她，是她又刺激他是沒用的男人，才一時氣憤，不知道這麼用力。而前妻被勒昏倒地後漏尿，自己踩到尿液滑倒，才不小心使她斷氣。

但經法醫相驗後發現陳女兩側頸部肌肉有出血，右頸較左頸明顯，臉部鬱血，右臉部較左臉部明顯，眼結膜有局部點狀出血，符合窒息死亡的病理變化，與陳男所說倒地後才被膝蓋壓頸情況不符。

陳男後續坦承自己預謀將前妻勒斃，並在枕頭下預藏水果刀想同歸於盡，法院一審認為陳男殺意甚明，前妻倒地後，不只未報警，反將她抱上床，撥電話給女兒交代後事，飲酒、服藥、割腕，過程態度冷靜、行事有條理，顯見陳女死亡結果早在其預料中，事後無犯意、仍詭辭強辯，未有反省，依殺人罪判14年有期徒刑，褫奪公權10年。陳男上訴到高等法院後，今判定一審判決無誤，駁回上訴維持原判。

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