疑感情糾紛悶死28歲女友　警破門驚見他「手緊握刀」胸口淌血

▲板橋一名男子疑因感情糾紛，將女友悶死後致電友人「幫我照顧我媽媽」，友人驚覺有異報警，警消破門發現男子胸口2處刀傷，其女友送醫不治。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區22日晚間9時許，一名男子與女友因感情糾紛，疑似悶死對方後，打電話給朋友「幫我照顧我媽媽！」，男子友人驚覺有異連忙報警。警消趕抵男子租屋處，發現他與女友2人躺在床上，女方已失去生命跡象，送醫急救仍宣告不治，男子胸口則有2處刀傷，救治後暫無生命危險，確切案情有待警方進一步釐清。

據了解，張姓男子（35歲）與黃女（28歲）為情侶關係，日前因細故分手，但2人仍藕斷絲連，事發時，2人共處於金門街31巷的租屋處，疑似談到感情問題，雙方大吵一架，張男竟一怒之下，將黃女悶死，鑄下大錯的張男回過神後，拿起手機打給朋友，要朋友「幫我照顧我媽媽，也幫我好好處理後事」，友人聽到這番言論發覺有異，趕緊報警。

轄區警方獲報會同警消到場，按門鈴示意開門卻遭屋內的張男拒絕，由於警消評估現場情況緊急，於是動用破門器材，晚間9時40分破門進入屋內，現場景象卻讓警消大吃一驚，只見張男手上握著藍波刀，胸口有2處明顯刀傷，在沾滿鮮血的床單上哀嚎；而黃女則一動也不動，面部朝上躺在張男旁邊。

警消對黃女檢傷後，發現其已失去呼吸心跳，緊急送往土城長庚醫院急救，但最後仍宣告不治，而張男送往亞東醫院後暫無生命危險。警方已在現場拍照、採證，並聯絡雙方親友以釐清2人近況，確切案情及女子死因，有待後續調查釐清。

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