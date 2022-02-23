228連假來熱博農再區　氣球限時送＋按讚送地瓜…滿額兌好禮

▲行銷屏東農村再社區特色產品。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東熱帶農業博覽會進入倒數，農村再生區228連假活動不減，2月26日有「百變氣球限時送」及「甘藷聯盟送地瓜快閃」等活動登場，等大家來農村再生區拿氣球、吃地瓜。

為行銷屏東農村再社區特色產品，台灣甘藷產業策略聯盟特地來相挺，推出「甘藷聯盟送地瓜快閃」活動，於26日上午10點限量發送冰心地瓜，只要來本區的民眾出示按讚「屏東農村再生社區平台」及「台灣甘藷產業聯盟」粉專畫面，即獲得冰心地瓜。

上午11點有「百變氣球限時送」活動，邀請專業氣球師，以農再社區在地產業為發想的新龍社區龍膽石斑魚、潮厝社區的泰國蝦、赤山社區的鳳梨，折出專屬於農再的限定氣球並現場發送。

此外，連假期間的下午2點也規劃一系列社區DIY體驗活動，分別是26日的赤山社區的鳳梨盆栽DIY、27日的潮厝社區的手作平安掃體驗，每場限量10名，歡迎大家踴躍報名，共同體驗。

農村再生區在228連假期間，下午3點將進行社區在地美食快閃優惠活動，有隘寮社區的黃荊蛋、黃荊義大利麵、不驚茶，潮厝社區的潮蝦脆餅等特色商品，歡迎大家前來品嚐、購買。

而只要於本區消費滿500元，就能參加「屏安喜八樂．擲出你的幸運」活動，兌換農村社區的農再好禮，其中農再限定自動雨傘、農再精選好物社中社區安心豆、前進社區米香脆花生皆是兌換人氣商品；另消費滿1000元即可兌換只送不賣的限定折疊椅，數量有限，歡迎大家把握228假期來熱博農再區，擲出好運、兌換好禮。