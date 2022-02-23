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雲雨帶最後一擊！今雨加大「上午很有感」　晚起先轉乾地區曝

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲今全台仍有雨。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，今天（23日）雨勢會加大，上午會很有感，要留意！民間氣象愛好則說，雲雨帶的最後一擊，濕冷的日子就快結束，今晚中南部雨勢就會率先緩和。

彭啟明在臉書指出，周四雨勢減緩，剩北部、東北部迎風面較陰沉偶陣雨，中南部轉晴回溫，周五起天氣更轉好回溫。

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（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書表示，雲雨帶的最後一擊，濕冷的日子就快結束，但還是得撐過最後一波，今天各地將再迎來一波降雨高峰，預計中部以北、宜蘭雨勢較大，東半部也會有一陣陣雨勢，南部影響較小，愈南邊愈有機會閃過。

台灣颱風論壇說，這波算是最後一擊了，今晚中南部雨勢就會率先緩和，周四就有機會見到陽光；北部慢一點，要拖到四晚、周五，接下來就能期待連假的回暖時刻囉。

氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今華南雲雨區持續影響，白天有一波水氣進來，全台降雨機率都偏高，中部以北和東北部持續性降雨較明顯，南台灣空檔較多、飄雨。

官欣平分析，大範圍降雨到今天，轉乾時間偏今晚，中南部平地轉為多雲，中南部山區零星降雨，北部、東半部今晚到周四轉成局部短暫雨；周五北部降雨縮到山區，東半部有局部短暫雨；周六到下周二剩東半部有零星短暫雨。

▼今晨0時至7時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

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