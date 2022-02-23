鋒面+冷氣團今襲「全台更溼了」　5縣市大雨！強風吹連3天探10℃

▲今華南水氣仍不斷移入。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市大雨特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（23日）鋒面及大陸冷氣團南下，降雨往南擴展雨勢增大，各地愈晚愈冷，今晚本島平地最低溫將降回10度左右，周四、周五清晨竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫。

►大雨特報：

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基隆市、台北市、新北市、台中市、宜蘭縣

氣象局今晨對5縣市發布「大雨特報」，華南雲雨區及東北風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今華南雲雨區持續影響，白天有一波水氣進來，全台降雨機率都偏高，中部以北和東北部持續性降雨較明顯，南台灣空檔較多、飄雨；大範圍降雨到今天，轉乾時間偏今晚，中南部平地轉為多雲，中南部山區零星降雨，北部、東半部今晚到周四轉成局部短暫雨。

官欣平說，今有一小股冷空氣填充下來，感受為大陸冷氣團，清晨各地低溫12-15度，高屏、台東15-18度；白天中部以北、宜蘭因降雨，預估高溫13-15度，一整天溫度變化不大，南台灣、花東有機會到18-20度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



官欣平表示，周四繼續冷，冷氣團周五減弱，北台高溫回到接近20度，下周一能到24-25度；中部周五高溫來到23-24度，下周一25-26度；南部周五來到25度，下周一28-29度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今鋒面及冷氣團南下，降雨往南擴展、雨勢增大，今晚中南部雨漸停歇；各地氣溫下降、愈晚愈冷，今晚本島平地最低溫將降回10度左右。



吳德榮分析，周四大範圍連日多雨的天氣型態終於結束，北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲，仍受冷氣團影響，北台偏冷，其他各地早晚冷；周五大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率，冷氣團周五白天起減弱，氣溫漸回升；周四、周五清晨輻射冷卻加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫。



吳德榮指出，周六至下周一各地持續晴朗穩定，唯周日因東北風略增強，北海岸、東半部雲量略增、降雨機率略微提升，連假北舒適南微熱、早晚涼、日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧；下周二下午起另一小股東北風增強，大台北、東半部轉有局部短暫雨，背風面持續晴朗穩定。