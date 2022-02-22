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更強「大雨彈夜轟」紅爆！冷氣團+1再凍全台剩10°C　連38天永雨

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲明天又有一波冷空氣南下，強度達大陸冷氣團。（圖／中央氣象局） 

記者許力方／台北報導

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，大陸冷氣團及華南雲雨區影響，今（22日）晚到明天（23日）又濕又冷，預估今晚到清晨又有一波更強降雨，明天中部以北、東北部、金馬澎地區整天有降雨機率，其他各地有短暫降雨，尤其北部有局部大雨發生機率。另外，明天還有一小股更冷的冷空氣影響，中部以北下探12度、南部14度、花東16度，白天高溫也下降。濕冷天氣到24日（周四）減緩，中南部逐漸可見陽光，北部東半部降雨轉短暫，25日（周五）白天冷氣團減弱，期待周末假期可見陽光且溫暖的天氣。

氣象局預報，今晚至明白天水氣會再增多，降雨會再更明顯，且明天水氣仍多，中部以北及東北部地區降雨仍較持續，花東降雨較短暫，偶爾會有空檔出現，而南部地區大多為多雲，僅局部地區有零星降雨，其中中部以北、東北部、東南部地區有局部大雨發生機率，這段時間全台降雨機率仍高。明晚後水氣逐漸減少、降雨情形也減緩，中南部平地大致轉為多雲，迎風面的北部、東半部轉為局部短暫雨，降雨空檔增多。

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▼更強雨彈今夜來襲，明天起降雨有望減緩。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▼台北體感下探10度，周末期待轉晴回暖。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

溫度方面，明天有一股東北風再增強，南下使溫度稍下降，強度為大陸冷氣團，預估中部以北及宜蘭整日溫度變化不大，落在13至15度之間，而南部及花東為16至19度，配合降雨體感溫度較低，台北市預估仍只有10度，感受仍偏冷。

氣象局預計，25日清晨各地仍偏冷，不過白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，26日到3月1日（周六至下周二）北部高溫回到20度以上、南部也回到26至28度，水氣會逐日縮減，局部短暫雨的區域從一開始的東半部、北部山區，縮減到只剩下東半部地區零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

今年首波「最冷寒流」來襲，又濕又冷，不僅迎風面的北部東半部有感，就連平常冬季很少下雨的中南部也是陰雨不斷，氣象局統計，基隆從今年開始至今只有一天1/14完全沒有雨，也就是說已經連續52天都在下雨；宜蘭只有5天；桃園新屋和宜蘭蘇澳也只有6天。網友議論紛紛，直呼「基隆無雨日僅一日，真無語了」、「其實南部這樣還算是降雨日數很多了 」、「我一直以為人要活著需要陽光水空氣，過了二月才知道，原來不用陽光也沒關係」、「那年，雨不停國」、「宜蘭，下到懷疑人生」、「對基隆人來說，出太陽就是新聞」、「好處是今年可能暫時不缺水。」

▲▼全台各縣市1、2月降雨一覽表。（圖／氣象局提供）

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