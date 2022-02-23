快訊／「大範圍對流」移入　雨比前幾天還大

▲彭啟明畫黃圈提醒水氣移入。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

大片對流移入中！天氣風險公司總經理彭啟明貼出最新雷達回波圖，並畫出黃圈表示，雨勢比前幾天會略大一點，正移入中，請多留意，期待雨過天晴的未來幾天吧！

「觀氣象看天氣」臉書也PO出雷達回波圖提醒，大範圍雨區通過，加上逼近強烈冷氣團的冷空氣南下，今天還是非常濕冷。

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▲▼今水氣仍很多。（圖／氣象局）



氣象局今晨對5縣市發布「大雨特報」，華南雲雨區及東北風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北、台中山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，請慎防坍方及落石。氣象局也對18縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

氣象局預報員官欣平接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今華南雲雨區持續影響，白天有一波水氣進來，全台降雨機率都偏高，中部以北和東北部持續性降雨較明顯，南台灣空檔較多、飄雨。

官欣平分析，大範圍降雨到今天，轉乾時間偏今晚，中南部平地轉為多雲，中南部山區零星降雨，北部、東半部今晚到周四轉成局部短暫雨；周五北部降雨縮到山區，東半部有局部短暫雨；周六到下周二剩東半部有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

