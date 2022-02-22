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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨菊系率高市議員參選人亮相　35席組「過半大聯盟」力拚正副議長

▲▼民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、賴瑞隆22日邀請高雄市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人舉辦媒體茶敘，在立法院共同組成「邁向過半大聯盟」。（圖／記者林銘翰攝）

▲民進黨立委劉世芳（左二）等人率領高雄市議員參選人組成「邁向過半大聯盟」。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

年底九合一大選，民進黨議員參選新人陸續亮相，民進黨派系「菊系」要角、立委劉世芳22日邀請7位高雄市議員組成「邁向過半大聯盟」，決心要搶下高雄市議會正、副議長，力拚議會再次過半。劉世芳受訪時表示，期盼發揮「母雞帶小雞」的效應，讓民進黨單獨在高雄市議會過半。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、邱議瑩、賴瑞隆22日下午邀請高雄市議員參選人林慧欣、陳慶鴻、黃偵琳、湯詠瑜、蘇致榮、黃彥毓、洪村銘等人在立法院舉辦媒體茶敘，正式宣布共同組成「邁向過半大聯盟」。

劉世芳表示，上一屆的高雄市議員選舉，民進黨在議會席次未過半，且議長與副議長都是國民黨籍，民進黨這次要提名35位議員候選人，期許高雄市長陳其邁連任成功，也能發揮母雞帶小雞效應，讓民進黨在議會過半。

賴瑞隆指出，過去高雄扮演快速轉型的重要角色，前高雄市長陳菊執政時議會過半，市府跟議會全面推動各項工作，現在陳其邁很努力打拚，卻因為議會沒有過半受到影響，期待優秀新人在議員選舉勝選後，可以成為建設高雄的最大力量。

李昆澤也說，一代傳一代，高雄才有好未來，過去陳菊主政時期，高雄是大建設時期，現在陳其邁主政，進入大經濟、大發展階段，由於高雄面臨經濟轉型及都會化，高雄市議會勢必會大換新血。

邱議瑩則特別提到，林慧欣的選區是高雄第一大選區，她過去是小學老師，而且長期從事客語教育，很開心她願意出來承擔、接受挑戰。

因應年底九合一選舉，民進黨將在4月舉行黨內初選，高雄市7位新科議員參選人共同組成「邁向過半大聯盟」，成員分別為大旗美區林慧欣、大岡山區陳慶鴻、左營楠梓區黃偵琳、前新苓選區湯詠瑜、鳳山區蘇致榮、前鎮小港區黃彥毓、大寮林園區洪村銘。

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