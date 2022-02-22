寒流急凍小雞雞尿不出來　醫曝這招式可遠離「馬上風」　

記者吳奕靖／高雄報導

寒流來襲，全台灣瞬間變成「凍番薯」，國內知名泌尿科女醫師張美玉提醒小心「馬上風」，記得除了要替大頭保暖之外，就連「小頭」也要暖呼呼，所以建議避免馬上風，進房之後記得要開暖氣，不然就是暫且休兵幾日，好好睡覺，才不會在床上「雞死當」，而張美玉也發現天冷情況下，「擴約肌緊繃」，造成尿不出來的情況，上午一個門診就插5條尿管。

▲氣溫驟降，國內知名泌尿科女醫師張美玉表示：暫時還是別連結 。（圖／記者吳奕靖攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣溫驟降，國內知名泌尿科女醫師張美玉強調從陰莖的勃起狀態，就跟心血管功能息息相關，其實天氣冷對心血管疾病的人來說，是一大潛在威脅，所以如果在天氣冷的情況下，要進行「人與人的連結」，進房間的時候一定要記得先把暖氣打開，畢竟在連結時，通常都是裸體比較多。

張美玉醫師說在這種冷天氣底下，「馬上風」的機率是大增的，心臟科醫師都會提醒大家要保暖，尤其是頭部是最容易受冷的，但是張美玉指出保暖不應該只是「大頭」，應該還有「小頭」，不過天氣冷的時候，張美玉還是認為「別勉強，天氣冷的話，不如好好睡好覺，因為天氣一冷，又沒有保暖，突然太冷的話，心血管疾病的變化或是血糖引起心血管變化，就會影發心肌梗塞跟腦中風」。

▲氣溫驟降，國內知名泌尿科女醫師張美玉表示，一個上午就有5起需要插尿管治療的病患。（圖／記者吳奕靖攝）

另外還有她在21日也有遇到，平常解尿都還好的患者，突然來求診表示自己尿不出來，也是因為氣溫驟降，造成括約肌越加緊繃，甚至還有一名老阿嬤，因為感冒吃了抗組織胺，所以寒流來得時候，就更加頻尿，沒想到醫師又給了治療頻尿藥物，反而就造成了尿液滯留，上午一個門診就有5個需要插尿管導尿的病患。

所以在寒流來襲的這幾天，還是吃飽、穿暖，「做愛做的事還是多等一等」好了！但是血壓藥一定要照吃，如果家裡有老人家暖氣一定要打開，如果真的是「擋抹條」進行了連結，完事之後還是快點把衣服穿上。