普丁為何要承認烏東2小國獨立？外媒曝原因：將有正當理由出兵

實習記者廖翊慈／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）21日宣布，承認了烏克蘭東部2個分離主義共和國為獨立實體，並且與2國簽署友好條約，雙方可互相設立軍事基地。外媒指出，這代表俄羅斯取得在這2個區域建立軍事基地的權利。

▲普丁簽署烏克蘭東部2個地區獨立協議，各國憂心。（圖／路透）

根據《路透社》報導，普丁21日正式承認烏東分裂地區的盧甘斯克人民共和國（LPR）及頓內茨克人民共和國（DPR）為2個獨立共和國，並且簽署31項內容、為期10年的條約，為了維持當地和平，雙方皆有權利在彼此領土建立軍事基地，這也讓莫斯科有理由出兵於烏克蘭周圍。

▲頓內茨克的親俄民眾在街頭上放鞭炮，慶祝普丁簽署行政命令承認獨立。（圖／路透社）

根據CNN報導，美國及西方官員表示，普丁簽署行政命令承認2小國獨立，可讓普丁有正當理由出兵，能以保護獨立地區的名義對烏克蘭發動更廣泛的攻擊。

CNN指出，在簽署條約沒多久後，普丁便派遣維和部隊進入烏東分離區域，坐實了許多官員最堪憂的狀況。一名官員表示，「 若不遵守我們說過的內容，為了防範你單方面的入侵，我們將會以嚴重損害信譽來做出反擊。」

不過他又指出，維和部隊進入烏東並不會做出侵略行動，因自2014年以來，那個區域就已經有俄軍進駐了，「只是派遣了新的部隊過來，但我們仍會持續觀察。」

據悉，白宮的新聞秘書長表示，目前拜登不會與普丁舉行峰會，但同意美國國務卿布林肯與俄羅斯外交官謝爾蓋進行會面，「前提是俄羅斯不會踏入烏克蘭半步」，只要俄羅斯跨越烏克蘭邊境，即構成入侵，美國將對其做出嚴厲的經濟制裁。