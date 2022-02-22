　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親童5天籌得500萬捐款！恐被取消低收資格　社會局：仍在開會中

▲▼汐止單親童繳不出植物人爸爸醫藥費　5天收到「500萬善款」。（圖／翻攝張錦豪臉書）

▲汐止單親童繳不出植物人爸爸醫藥費　5天收到「500萬善款」。（圖／翻攝張錦豪臉書）

記者黃宥寧、林昱萱／新北報導

新北市汐止區一名葉姓單親爸爸去年底因腦出血而成為植物人，家中僅剩70多歲的老母親、小學四年級的兒子，讓外界感到相當不捨，因此紛紛自掏腰包捐款，想幫助他們度過難關。短短5天內金額就超過500萬元，而男童的姑姑表示，目前社會局也已經介入幫忙。此外，由於募款金額已經影響到低收入戶金額，因此也希望大家暫時不要再匯款。

葉父於去年工作時，突然腦溢血，雖然險險保住一命，卻也因此成為了植物人，家庭的經濟重擔就全落到了高齡的老母親身上，龐大的壓力讓阿嬤忍不住痛哭失聲，但儘管生活艱苦、又面對著醫療費用等龐大壓力，年幼的男童還出言安慰阿嬤，「妳要跟我一樣勇敢，哭完這次，以後就不哭了」。男童年紀輕輕卻如此成熟，除了讓人感動以外，也格外讓人感到心酸。

男童一家悲情的遭遇，讓市議員張錦豪忍不住在臉書發文，希望透過捐款的方式，一同幫助男童，而民眾得知此消息後，善款紛紛湧入，不到5天內就已經超過500萬元。對此，張錦豪表示，目前存摺登錄已超過63本，宣布停止募款，希望大家不要再匯款，「因為光是刷摺、換摺已佔據郵局3個多小時，總金額這幾天整理好會再跟大家公佈。」

而針對善款恐會讓葉姓男童的資產超過低收入總財產，進而被取消低收入戶資格一事，社會局黃專委表示目前還在討論中，仍會依實際情況研議再做最後決定，。

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
馬爾濟斯遭4犬扯落　女主人看牠活活被咬死
國三小客撞2車引擎削去大半　女乘客傷重慘死
快訊／不敵雨勢！　IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌
男星賣NTF「賺1億4千萬」！　嗆周杰倫：我贏了歹勢
屏東7億毒品走私！　2警撿毒口吐白沫還傻笑
首例！高雄防疫旅館員工疑清消中毒　重症搶命恐失能
獨／童仲彥爆謝和弦要選議員！　新婚感謝祭「續拍片」
新北童幫植物人父籌到500萬！恐被取消低收資格　社會局回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

單親童獲500萬善款將被取消低收資格　社會局緊急做出暖心決定

警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

馬爾濟斯躺懷中遭4惡犬拽落地　女主人親眼看牠被活活咬死

國三南下自小客撞2車引擎被削去大半　女乘客顱內出血不治

獨／9歲單親童超齡催淚錄音曝　阿嬤不要哭：要像我一樣勇敢

「我殺了妳媽」勒斃前妻再call女兒　自殺不成莾男判刑14年

醉男邀同事喝酒被拒竟呼巴掌　他PO網「這人酒品不好」警方要辦了

豬隊友插隊害7億愷他命丟包漂18天　2警撿毒口吐白沫還傻笑

殘虐畫面曝！15歲少年想拿回400元欠款　反遭同學持木椅打爆頭

胡鬧！2行人快跑闖台3線紅燈　喀擦一聲要罰300元

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

單親童獲500萬善款將被取消低收資格　社會局緊急做出暖心決定

警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

馬爾濟斯躺懷中遭4惡犬拽落地　女主人親眼看牠被活活咬死

國三南下自小客撞2車引擎被削去大半　女乘客顱內出血不治

獨／9歲單親童超齡催淚錄音曝　阿嬤不要哭：要像我一樣勇敢

「我殺了妳媽」勒斃前妻再call女兒　自殺不成莾男判刑14年

醉男邀同事喝酒被拒竟呼巴掌　他PO網「這人酒品不好」警方要辦了

豬隊友插隊害7億愷他命丟包漂18天　2警撿毒口吐白沫還傻笑

殘虐畫面曝！15歲少年想拿回400元欠款　反遭同學持木椅打爆頭

胡鬧！2行人快跑闖台3線紅燈　喀擦一聲要罰300元

羅力、威迪茲卡在體育署專案審核　優瑪近日來台

洗臉卸妝新品5款推薦！抹茶洗顏粉、玫瑰精油洗出肌膚柔嫩明亮

難超車台積電！　傳三星3奈米製程「缺乏專利IP」卡關

單親童獲500萬善款將被取消低收資格　社會局緊急做出暖心決定

一年未自然懷孕為不孕　六類型人靠中醫扭轉

警出奇招...人形立牌+分隔護爛　139縣道「死亡彎道」車禍減半

限時5天！她曝麥當勞「香菜冰旋風」獨門吃法：會上癮

加碼龍蝦吃到飽！十二廚下午餐買一送一只到3／31　餐券2張可抵3人

《實力至上主義教室》銷量破600萬　動畫續篇登場...網：會魔改嗎

醫材本土化！元智研發齒科用新材料「降低30倍成本」

超紓壓！耳朵上長滿陳年粟粒腫　輕輕一擠「黃色玉米粒」瞬間噴出

社會熱門新聞

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

即／小客車撞拖板車　女乘客命危

台中港10年來「首例引水人墜海亡」！

想知道「黑人有多大」　百貨櫃哥尾隨進廁所

中正預校阿兵哥賣假收1500　遭起訴

蘆洲男騎車突倒地　疑心肌梗塞命危

即／北市信義區女子墜樓！當場命危

2天前才爆3死車禍　「國道同路段」再撞駕駛受困

三立主播涉A700萬　深夜移送北檢

截肢女孩公司竟是大違建　官方認證4樓蓋成7樓

快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

辣媽主播唬弄三立老總手法曝光

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面