單親童5天籌得500萬捐款！恐被取消低收資格　社會局：仍在開會中

▲汐止單親童繳不出植物人爸爸醫藥費 5天收到「500萬善款」。（圖／翻攝張錦豪臉書）

記者黃宥寧、林昱萱／新北報導

新北市汐止區一名葉姓單親爸爸去年底因腦出血而成為植物人，家中僅剩70多歲的老母親、小學四年級的兒子，讓外界感到相當不捨，因此紛紛自掏腰包捐款，想幫助他們度過難關。短短5天內金額就超過500萬元，而男童的姑姑表示，目前社會局也已經介入幫忙。此外，由於募款金額已經影響到低收入戶金額，因此也希望大家暫時不要再匯款。

葉父於去年工作時，突然腦溢血，雖然險險保住一命，卻也因此成為了植物人，家庭的經濟重擔就全落到了高齡的老母親身上，龐大的壓力讓阿嬤忍不住痛哭失聲，但儘管生活艱苦、又面對著醫療費用等龐大壓力，年幼的男童還出言安慰阿嬤，「妳要跟我一樣勇敢，哭完這次，以後就不哭了」。男童年紀輕輕卻如此成熟，除了讓人感動以外，也格外讓人感到心酸。

男童一家悲情的遭遇，讓市議員張錦豪忍不住在臉書發文，希望透過捐款的方式，一同幫助男童，而民眾得知此消息後，善款紛紛湧入，不到5天內就已經超過500萬元。對此，張錦豪表示，目前存摺登錄已超過63本，宣布停止募款，希望大家不要再匯款，「因為光是刷摺、換摺已佔據郵局3個多小時，總金額這幾天整理好會再跟大家公佈。」

而針對善款恐會讓葉姓男童的資產超過低收入總財產，進而被取消低收入戶資格一事，社會局黃專委表示目前還在討論中，仍會依實際情況研議再做最後決定，。