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《艋舺》流氓戲外更狠！開槍輾屍謎片勒索全都來　落網秒成跛腳貓

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

在電影艋舺擔任黑道小弟的臨演彭偉明（37歲，無業），2019年涉及新北市三重區一起投資糾紛，不但以私刑強逼被害人還款，還把被害人帶到台中軟禁，後來遭判處1年2個月並發監執行，但彭未到案執行，去年11月遭通緝，台中市刑大日前在彭租屋大樓埋伏7小時後，順利將他逮捕歸案，彭被戴上手銬，立刻從往日的猛虎「消風」成為跛腳貓。

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

彭嫌遭新北市地檢署發佈傷害、妨害自由、恐嚇取財等通緝後，都租屋在台中市北區一棟大樓，出入相當謹慎低調，台中市刑大偵五隊運用自建科技整合情資系統，進行大數據分析，掌握彭嫌租屋處後，當天下午即在樓下埋伏守候，直到晚間10點，彭嫌下樓立即逮捕歸案。

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

警方另發現彭嫌曾在知名電影艋舺客串演出，電影海報中，彭嫌就站在藝人阮經天後方，飾演雙臂「刺龍刺虎」黑道小混混，昔日宛如猛虎出閘般囂張的氣焰，如今遭警方逮捕上銬後，立刻「消風」成跛腳貓。

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

彭嫌除了涉及三重區恐嚇取財後之外，10年前曾犯下輾屍案，彭在2010年5月某日開車撞死黃姓婦人，張姓友人跟到場警方衝突完後，本想離開，後來又把車開回現場，故意撞擊三角錐，並輾過死者右小腿。

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

此外，彭嫌在2018年年底參與一場鬥毆，遭對方打到手腳骨折，休養一段時間。之後，他從身分不詳男子「阿六」取得一段性愛影片，女主角是名模林志玲洪姓師妹，因手機遺失流出。他向洪姓小模勒索1200萬元，遭法院判刑10月。

▲▼在「艋舺」當中擔任臨演黑道小弟的彭偉明，涉及三重區一起恐嚇取財被通緝，躲藏在台中半年後落網，彭嫌去年還在南屯開槍掃射62，氣焰囂張。（圖／民眾提供）

去年1月，彭嫌查出打斷他手腳的人在台中市南屯區一家當舖，竟持改造長槍對著當舖和門外車子狂掃62槍，12小時後自首繳槍，台中地院審結，認為彭嫌濫射當舖與汽車，已嚴重危害社會治安。但考量他投案自首可減刑，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判刑3年6月，併科15萬元罰金；殺人未遂罪4年，應執行徒刑5年10月，全案還在審理中。

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