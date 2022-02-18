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社會 社會焦點 保障人權

假冒科技員工便宜賣iPhone　女9個月誆40人詐千萬...家藏百萬現金

▲▼台中警方查獲一名女子，假冒科技員工可低價代購手機，9個月來詐得千萬元。（圖／民眾提供）

▲▼台中警方查獲一名女子，假冒科技員工可低價代購手機，9個月來詐得千萬元。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

雲林縣43歲張姓女子佯稱知名科技公司員工，張貼自製的團購圖片、公司員工證及代工證明，表示可協助購買低價iPhone手機，剛開始都正常出貨，消費者「呷好逗相報」，競相大量訂購或介紹親友購買，張女賺取大量貨款後再以多種理由推託不出貨，去年6月至今詐騙不法所得千萬元以上，粗估有40多人受害，全案依詐欺及偽造文書罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼台中警方查獲一名女子，假冒科技員工可低價代購手機，9個月來詐得千萬元。（圖／民眾提供）

台中市刑事警察大隊偵八隊蒐證發現，張姓女子2月開始在社群軟體貼文，聲稱能以低於市價數千元，代購iPhone手機，為取信於消費者，佯稱是上市科技公司員工，張貼自製的團購圖片、公司員工證及相關代工證明，剛開始都正常交貨，消費者賺到之後「呷好逗相報」，張女短時間內訂單爆增，得手大量貨款後，隨即轉帳或提領，再以多種理由推託不出貨，詐得金額上千萬元。

▲▼台中警方查獲一名女子，假冒科技員工可低價代購手機，9個月來詐得千萬元。（圖／民眾提供）

警方陸續接獲民眾報案，日前前往雲林縣張女租屋處逮捕到案，現場扣得存摺20本、印章17顆、禮券、現金137萬多4400元，及犯罪相關文件等證物，清查有40多人受害。

▲▼台中警方查獲一名女子，假冒科技員工可低價代購手機，9個月來詐得千萬元。（圖／民眾提供）

警方呼籲，打擊詐欺犯罪是當前重點工作，將持續強化查緝作為，保障民眾辛苦血汗錢；另民眾如發現不法情事，請撥打報案電話110檢舉。

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