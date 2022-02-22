　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

▲▼今年仍有部分考生塗鴉。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心今天開會討論今年學測考試違規狀況，有考生在答案卡塗鴉畫哆啦A夢等圖案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學入學考試中心考試委員會今（22日）召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論，今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766件考生未在簽名欄上簽名，決議各扣一級分，恐怕也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄。

▲▼大學學測 考生進考場 查驗身分 防疫。（圖／記者屠惠剛攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大考中心今天舉行學測違規審議會議。（圖／記者屠惠剛攝）

今年學測共有11萬6465人報考，較去年減少1萬2135人，但大考中心指出，今年違規共有854件，比去年765件增加89件，最多為未攜帶有效證件為396件，比去年減少55件；此外，違規件數第二名為考試鈴響後考生的手機未完全關機、攜帶不可攜帶入座物品或攜帶物品發出聲響，共有274件，較去年增加47件，依據考試規定，上述違規將被扣減一級分。

▲▼大考中心今天開會討論今年學測考試違規狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心今天開會討論今年學測考試違規狀況。（圖／記者許敏溶攝）

此外，大考中心表示，今年共有378件考生，在答案卷卡上顯示自己身份或圖寫與答案無關的文字符號，也就是有考生在答案卡上塗鴉，大考中心主任周兆民說，有的考生畫比薩斜塔，有的考生畫哆啦A夢，還有考生畫比薩，或者寫「辛苦老師們」、「GOOD」等文字，依據規定考生要扣減一級分；另有一名考生在英文科考試時左顧右盼，經監視人員制止仍未停止，因為涉及作弊，考區建議扣減該節成績。

特別的是，今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766件（人次）考生未在簽名欄上簽名，將被各扣一級分，佔所有考生卷數比例的0.84%，恐怕也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄。

▲▼大考中心主任周兆民說明考生未簽名處理狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心主任周兆民說明考生未簽名處理狀況。（圖／記者許敏溶攝）

對於超過5千多筆考生未簽名將被扣一級分，部分考委會委員認為，今年是大考中心首度實施，社會大眾一旦看到五千多筆沒實施，不僅對考生影響太大，知道後社會將會炸鍋，建議用其他特殊原因不予處分；但也有考試委員認為，未簽名學生比例不算高。

周兆民表示，大考中心已經提醒考生要詳閱簡章，處理辦法都已經說明相關，多次新聞稿也有提醒考生，在新式答案卡上，有新增答案卡及簽名欄，總共舉辦的78場次說明會中，未簽名者佔所有考生卷數比例不到1%，故建議維持原來規定，扣減一級分；最後考試委員通過，維持扣減一級分

此外，受到疫情影響，今年學測考生都要全程配戴口罩，不過，部分考生因為身心因素或特殊狀況而無法配戴口罩，大考中心表示，共有21名考生申請應試時面配戴口罩，經過委員審核後共19名通過，並安排在免戴口罩試場應試；另有3名突發傷病考生，因為醫師囑咐不能配戴口罩，也經審核後同意。

ET快訊
快訊／林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」！
快訊／國道3號嚴重車禍　小客車引擎削去一半！女駕駛命危
《艋舺》男星開槍輾屍、性愛片勒索小模　落網狼狽樣曝
獨家／單身狗必看！童仲彥娶小15歲麻豆　親揭「和我交往都想嫁
正妹潛水「遭螺旋槳削奶」！　業者發聲明了
童仲彥梅開三度！　入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我
想知道「黑人下面多大」！　櫃哥跟進廁所被一幕嚇逃
今晚「冷空氣＋雨彈」會更溼冷！　放晴時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

正妹蘭嶼潛水「遭螺旋槳擊胸留疤」！業者6點聲明：疑點待釐清

在烏克蘭12名台生3人將返台！其餘9人不離開原因曝光

獨角戲作品大爆發！「第20屆台新藝術獎」公布17組入圍名單

買超貴保養品「捨不得用」！放到過期才後悔　她列9點不解：買了不用？

另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

金門絕美「藍眼淚」大爆發！　比基尼正妹頂6度低溫下水拍

南柱赫因「它」陷兩個女人的戰爭　《二十五，二十一》金泰梨搭他肩：腋下撕裂了

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

正妹蘭嶼潛水「遭螺旋槳擊胸留疤」！業者6點聲明：疑點待釐清

在烏克蘭12名台生3人將返台！其餘9人不離開原因曝光

獨角戲作品大爆發！「第20屆台新藝術獎」公布17組入圍名單

買超貴保養品「捨不得用」！放到過期才後悔　她列9點不解：買了不用？

另類寒害　水道博物館櫻花歪斜館方強化支撐迎接228連假花期

快訊／官邸再遭搜索！林姿妙、兒女、3處長「遭帶走約談」

快訊／國道3號小客車追撞拖板車　引擎被削去大半女駕駛命危

統一獅3月8日開始自辦熱身賽　初步安排11場

神人搶2022.2.22發文「農曆卻寫大凶？」　命理師反笑：諸事皆宜

日本進口草莓3個月爆15件農藥超標　食藥署宣布：啟動逐批查驗

怕冷狂穿4件！同事1理由「上身脫光光」　六塊肌哥拚了：不喜歡輸

「基隆捷運」定案路線出爐！八堵－南港可轉乘雙鐵、北捷

「梅總」本週若在墨西哥奪冠就登世界第一　喬帥：我第一個祝賀

學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

NBA 5年9球星喊賣我　下波恐出走名單「里拉德等3星被點名」

生活熱門新聞

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

北北基7縣市大雨！明起「新冷氣團」濕凍10℃

童仲彥曝喜訊！　三婚娶「小15歲女友」

台灣人擇偶條件調查！僅1族群求「房事和諧」

老高被超越？網點名1位YouTuber深度贏了

下雨衣服乾不了？「4個快速烘衣法」達人最推

停車場三寶！　她無奈拍下這一幕：到底有多懶？

媽「想要就買」花成月光族　父退休金全在她手網嘆：無解

女主播幫買動物疑「吞700萬元」　頑皮世界人員看傻

更多熱門

相關新聞

霧燈vs.菊花燈哪個最討厭？

霧燈vs.菊花燈哪個最討厭？

連日大雨也讓隔熱紙透光率、燈具等行車安全議題引起關注，有網友就好奇「亂開霧燈VS.煞車連動霧燈」哪個比較討厭？也讓網友發現2者檢舉的方式不同、罰款也有差。

多次遇到他用罰單教會違規仔

多次遇到他用罰單教會違規仔

國道開路肩挨罰　運將詭辯遭法官打臉

國道開路肩挨罰　運將詭辯遭法官打臉

重機事故多他問騎車都愛超速嗎

重機事故多他問騎車都愛超速嗎

闖紅燈被罰1800　警察站錯地方法院判免罰

闖紅燈被罰1800　警察站錯地方法院判免罰

關鍵字：

學測違規未簽名大考中心

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

初戀大腿內側現2字刺青！處男新郎崩潰

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

女大生激戰後告性侵　運將背出私密事過關

淡水高爾夫球場傳下雪？警方回應了

台大生找副教授聊　驚見老師已身亡

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

童仲彥舊愛「邱主任」近況曝！

寒流洗澡太痛苦！內行推1神物：後悔太晚裝

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

租房遇雷客　網全歪樓：拜託租我

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面