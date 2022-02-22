學測首例5766件「考生未簽名」遭扣1級分　塗鴉「哆啦A夢」也違規

▲大考中心今天開會討論今年學測考試違規狀況，有考生在答案卡塗鴉畫哆啦A夢等圖案。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學入學考試中心考試委員會今（22日）召開會議，針對今年學測考試違規狀況進行討論，今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766件考生未在簽名欄上簽名，決議各扣一級分，恐怕也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄。

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▲大考中心今天舉行學測違規審議會議。（圖／記者屠惠剛攝）

今年學測共有11萬6465人報考，較去年減少1萬2135人，但大考中心指出，今年違規共有854件，比去年765件增加89件，最多為未攜帶有效證件為396件，比去年減少55件；此外，違規件數第二名為考試鈴響後考生的手機未完全關機、攜帶不可攜帶入座物品或攜帶物品發出聲響，共有274件，較去年增加47件，依據考試規定，上述違規將被扣減一級分。

▲大考中心今天開會討論今年學測考試違規狀況。（圖／記者許敏溶攝）

此外，大考中心表示，今年共有378件考生，在答案卷卡上顯示自己身份或圖寫與答案無關的文字符號，也就是有考生在答案卡上塗鴉，大考中心主任周兆民說，有的考生畫比薩斜塔，有的考生畫哆啦A夢，還有考生畫比薩，或者寫「辛苦老師們」、「GOOD」等文字，依據規定考生要扣減一級分；另有一名考生在英文科考試時左顧右盼，經監視人員制止仍未停止，因為涉及作弊，考區建議扣減該節成績。

特別的是，今年學測首度新增混合題型，答案卡改為「卷卡合一」，考生得在答題卷上簽名，但今年卻高達5766件（人次）考生未在簽名欄上簽名，將被各扣一級分，佔所有考生卷數比例的0.84%，恐怕也是大考中心新規定上路以來，考生因單一違規事件被扣分人數最多的紀錄。

▲大考中心主任周兆民說明考生未簽名處理狀況。（圖／記者許敏溶攝）

對於超過5千多筆考生未簽名將被扣一級分，部分考委會委員認為，今年是大考中心首度實施，社會大眾一旦看到五千多筆沒實施，不僅對考生影響太大，知道後社會將會炸鍋，建議用其他特殊原因不予處分；但也有考試委員認為，未簽名學生比例不算高。

周兆民表示，大考中心已經提醒考生要詳閱簡章，處理辦法都已經說明相關，多次新聞稿也有提醒考生，在新式答案卡上，有新增答案卡及簽名欄，總共舉辦的78場次說明會中，未簽名者佔所有考生卷數比例不到1%，故建議維持原來規定，扣減一級分；最後考試委員通過，維持扣減一級分。

此外，受到疫情影響，今年學測考生都要全程配戴口罩，不過，部分考生因為身心因素或特殊狀況而無法配戴口罩，大考中心表示，共有21名考生申請應試時面配戴口罩，經過委員審核後共19名通過，並安排在免戴口罩試場應試；另有3名突發傷病考生，因為醫師囑咐不能配戴口罩，也經審核後同意。