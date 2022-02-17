　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃燈加速通過被罰1800　法院判免罰...因為警察站錯地方

▲▼高雄原住民故事館前路口。（圖／Google地圖）

▲高雄原住民故事館前路口為一大彎道。（圖／Google地圖）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名蔡姓男子騎機車行經前鎮區原住民故事館前路口時，被員警攔下並說看到男子闖紅燈，但男子喊冤說自己是黃燈加速通過，但員警堅持開出1800元罰單，記違規點數3點。蔡男不服提起行政訴訟，高雄地方法院檢視員警密錄器畫面後，認為員警站立的位置跟角度在一處大彎道，視線上可能被遮蔽，無法完全辨別燈號轉換，於是判決撤銷這張罰單。

判決書指出，蔡姓男子2021年1月18日下午騎機車通過高雄原住民故事館前路口與翠亨北路口，才往前約130公尺就被前方定點執勤員警攔下，表示蔡男闖紅燈，要開立1800元罰單，蔡認為自己因為剛好綠燈轉黃燈，不能急停以免危險才加速通過路口，不算闖紅燈，且員警所在位置看不清路口實際燈號情況，但員警仍堅持開出闖紅燈罰單。

蔡男不服裁決，提行政訴訟向法院喊冤，高雄地方法院仔細檢視員警密錄器，根據影像拍到的角度和周邊景物，看出站的位置是一處弧形彎道，且路口號誌距停止線至少1公尺以上，認為雖然當時燈號轉為紅色，但無法確定蔡男是否在黃燈時就越過停止線，如果於黃燈最後一秒通過停止線，縱使燈號轉換為紅燈，仍應繼續前進，此時自前方遠處看確實容易誤認，所以不能單憑「目視」就判定為闖紅燈行為，法院因此撤銷原處分，本案仍可上訴。

►快搶！響食天堂750元吃到爽

ET快訊
祈錦鈅反擊了！　直播公開「謝和弦完整對話」
快訊／確診者到過！　「慶城街1號商場」急停業清消1天
納豆爆「被換掉《同學來了》主持棒」！　接任對象曝
快訊／祈錦鈅暴哭！　開戰莉婭「公開所有對話」
獨／4歲女童遭媽男友性侵　「畫2張圖」痛揭過程
IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥：超想刪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

砍殺前女友男伴藉「屎遁」逃脫　沒人敢收留！屏東男高雄落網　

醉男未戴安全帽騎電動自行車　嗆警「媽的！腳踏車你也開」下場曝

頭北厝大哥母逝18日辦告別式　萬華分局將動員上百警力蒐證

黃燈加速通過被罰1800　法院判免罰...因為警察站錯地方

獨／慘遭單親媽男友當性玩偶　4歲女童「畫2張圖」揪變態淫狼

空軍上兵涉殺2子輕生昏迷4天不治　檢方下午相驗

光電工程是假的！萬噸營建廢棄物填魚塭　包商爽A1500萬黑心錢

疑車速過快轎車撞分隔島翻覆　上班民眾圍觀駕駛狼狽爬出車窗

少女酒醒見手臂「捕夢網」氣炸　刺青師還自拍：痛嗎？要進去囉

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

小S狂譙「陶晶瑩很假」：為什麼說謊　她坐馬桶「邊尿邊澄清」..賈靜雯快瘋掉XD

臨停被路人敲窗控「車燈太刺眼」　雙方爆口角...駕駛：全都原廠的

朴敏英親眼抓姦未婚夫「滾床小三」爆哭　渣男「死要錢+討房」她氣炸：你很荒謬！

西門町大火「濃煙封街」一片霧　萬年大樓前人群全體抬頭

休旅車接小孩併排擋住半條路　被按喇叭爆氣竟逆向追上逼車

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

砍殺前女友男伴藉「屎遁」逃脫　沒人敢收留！屏東男高雄落網　

醉男未戴安全帽騎電動自行車　嗆警「媽的！腳踏車你也開」下場曝

頭北厝大哥母逝18日辦告別式　萬華分局將動員上百警力蒐證

黃燈加速通過被罰1800　法院判免罰...因為警察站錯地方

獨／慘遭單親媽男友當性玩偶　4歲女童「畫2張圖」揪變態淫狼

空軍上兵涉殺2子輕生昏迷4天不治　檢方下午相驗

光電工程是假的！萬噸營建廢棄物填魚塭　包商爽A1500萬黑心錢

疑車速過快轎車撞分隔島翻覆　上班民眾圍觀駕駛狼狽爬出車窗

少女酒醒見手臂「捕夢網」氣炸　刺青師還自拍：痛嗎？要進去囉

快訊／祈錦鈅「我很抱歉我沒有避嫌」　留言又改口網傻眼

彰化三合院狂燒　打火英雄搏命爬屋頂灌救

多叫一碗飯「吃不下想退」老闆拒絕！他怒：倒回去很難？　網噓爆

監院報告指北市防疫不利　民眾黨反問：3+11調查報告在哪裡？

巴戈約好「輪椅推我去動物園」成遺憾　向娃曝「哥哥」虛弱暴瘦淚崩

思科Q2財報亮眼+加碼庫藏股150億美元　盤後股價上揚3.5％

After School嘉熙刪掉與U-ie合照：又不是大事，真的是～記者們

新機頻發！iPhone 13 Pro Max下殺近4000元

安格2021全年營收年增逾8成　預期今年營收有望再增4成

烏克蘭僑民瘋逃！猶太辣媽還原「24hrs急撤實況」：家裡回不去了

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

社會熱門新聞

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

北政堂主「鴨鴨」是淡水渡船小開　昔日父喪排場驚人

快訊／狠殺2子後墜樓！空軍上兵昏迷4天宣告不治

國中版洪仲丘！　14歲小胖被操到死

西門町大火　他排隊買NIKE球鞋慘燒光

獨／陸網紅嗆台　連千毅放話：輸的放火燒車

「學霸兒」自稱台大詐爸媽千萬　逆轉無罪

男開11槍…逃亡前求「女友＋前妻3P」 被拒自戕亡

屋內傳來嬌喘！他進門撞見「爸帶阿姨回家嗨」氣炸

新店男死在廁所…臉部朝下倒臥洗手台前

三重宮廟連開11槍尋仇　槍手躲摩鐵拒捕自轟身亡

鄉長偷拍案扯6警受賄　警方：最重免職

街友遺願想做好事　4百萬遺產買消防車

更多熱門

相關新聞

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3/1啟用

草埔隧道、佳冬戰備道區間測速3/1啟用

屏東縣政府警察局3月1日起在台26線車城尖山段、台9線草埔森永隧道及台1線佳冬戰備跑道段3處啟動科技執法，但由於草埔隧道及戰備道先前已有固定式測速照相器，駕駛人擔心造成發生違規重複取締現象，縣警局交通隊回應，啟動科技執法後，就會移除固定測速器，不會出現重覆情形，但提醒用路人依速限行駛，確保行車安全。

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

22年式山葉Tmax560預售53.5萬起

外送員指引出爐　擬讓平台查違規紀錄

外送員指引出爐　擬讓平台查違規紀錄

靠導航探秘境　迷路爆胎困山中

靠導航探秘境　迷路爆胎困山中

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

關鍵字：

闖紅燈罰單警察機車違規彎道

讀者迴響

熱門新聞

快訊／莉婭道歉了！

巴戈臨終「聽到二哥說5句話」才闔眼！

巴戈退休「住170坪豪宅」愛妻身份不凡

隋棠驚爆「又有第四胎」！

快訊／資深藝人巴戈胰臟癌逝享壽67歲　出道60年奪3座金鐘獎！

西門町大火濃煙封街！延燒NIKE、Levi's

IG新功能「抓到男友出軌」　網一試爆羞恥

即／俄媒：烏克蘭軍隊向烏東親俄區開火

巴戈打滾60年任金鐘評審　昔刷掉《玩很大》槓吳宗憲

五倍券還沒花完嗎？　勞動部推出加碼50%、讓5000變7500

巴戈查出罹癌到過世僅半年　陳美鳳「哭到說不出話」

即／三重深夜槍響　宮廟遭狂開11槍

許瑋甯「66飲食法」狂減10kg！餓了就吃這4樣

祈錦鈅狂約謝和弦「歡迎來我小窩」

余苑綺被醫生斷言「惡化恐縮短餘命」李亞萍痛哭：求奇蹟出現

更多

最夯影音

更多
情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好
薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

薔薔狂喊「X我」連偉晉都招架不住XD　水晶淨化「鬥雞眼+嬌喘」畫面太荒謬

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

阿嬤不捨孫女收假回台南！　忍淚擠笑容「目送她離開」

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

林宥嘉揪9m88合唱...聽了跟著搖擺！　自彈自唱《說謊》曝遇瓶頸：我困住了

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

謝和弦道歉：我是垃圾！替莉婭謝罪祈錦鈅　 Keanna補刀：吵歸吵別忘一起付錢

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面