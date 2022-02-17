黃燈加速通過被罰1800　法院判免罰...因為警察站錯地方

▲高雄原住民故事館前路口為一大彎道。（圖／Google地圖）

記者蔡怡萍／高雄報導

高雄一名蔡姓男子騎機車行經前鎮區原住民故事館前路口時，被員警攔下並說看到男子闖紅燈，但男子喊冤說自己是黃燈加速通過，但員警堅持開出1800元罰單，記違規點數3點。蔡男不服提起行政訴訟，高雄地方法院檢視員警密錄器畫面後，認為員警站立的位置跟角度在一處大彎道，視線上可能被遮蔽，無法完全辨別燈號轉換，於是判決撤銷這張罰單。

判決書指出，蔡姓男子2021年1月18日下午騎機車通過高雄原住民故事館前路口與翠亨北路口，才往前約130公尺就被前方定點執勤員警攔下，表示蔡男闖紅燈，要開立1800元罰單，蔡認為自己因為剛好綠燈轉黃燈，不能急停以免危險才加速通過路口，不算闖紅燈，且員警所在位置看不清路口實際燈號情況，但員警仍堅持開出闖紅燈罰單。

蔡男不服裁決，提行政訴訟向法院喊冤，高雄地方法院仔細檢視員警密錄器，根據影像拍到的角度和周邊景物，看出站的位置是一處弧形彎道，且路口號誌距停止線至少1公尺以上，認為雖然當時燈號轉為紅色，但無法確定蔡男是否在黃燈時就越過停止線，如果於黃燈最後一秒通過停止線，縱使燈號轉換為紅燈，仍應繼續前進，此時自前方遠處看確實容易誤認，所以不能單憑「目視」就判定為闖紅燈行為，法院因此撤銷原處分，本案仍可上訴。