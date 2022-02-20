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國道開路肩挨罰　運將辯：錄影器材無法定證據力...法官一招反制

屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

曾姓男子駕車國道3號行駛路肩被開單告發，罰款4000元，他以蒐證錄影器材未經中央標檢局檢驗通過，不具法定證據力，不服裁決提出行政訴訟；法官勘察跡據後，反問曾男，「若家中遭竊有監視器拍下證據，小偷也主張該錄影設備不具證據效力，能接受嗎？」，認定裁決無誤，駁回他的訴訟。

曾男開自用小客貨車，於2020年1月25日13時27分，行經國道3 號南向423.1 公里處，因有「行駛高速公路違規使用路肩」之違規情事，遭民眾檢舉，警方開單告發，他以檢舉人所使用錄影設備係未經經濟部標準檢驗局檢驗合格，其蒐證程序應有瑕疵而無證據能力，其裁決應屬無效，提起行政訴訟，撤銷原處分。

法官勘察採證光碟，看到該路段是2線道，曾男的車輛行駛於外側車道，車輛雖多，但仍走走停停，而非堵塞不得動彈，曾男的車輛打方向燈由外側車道行駛至路肩，且沿路肩一路駛去，由於當時國道並未開放路肩供車輛行駛，曾男車輛確實有違規使用路肩行為，本所依法裁處，並無違誤。

法官判決還說，曾男對錄影設備係未經經濟部標準檢驗局檢驗合格部分爭執。經查：標準檢驗局檢驗並無何對於錄影設備之檢驗標準，所有錄影設備只要能夠記錄畫面即可，該院知網路上有「檢舉之錄影設備係未經經濟部標準檢驗局檢驗合格應撤銷罰單」之消息，但此部分實屬錯誤之流言。

「試問：倘若今天監視器拍到偷你家東西的小偷，但小偷主張監視器沒有經標準檢驗局檢驗，所以不能以監視器畫面定他的罪，原告能接受嗎？」比較嚴重的刑事案件，都可以使用任意設備所拍攝的畫面定罪，不需要經過標準檢驗局，可見不涉及刑罰僅有行政罰之行政訴訟事件，當然更可以使用此等畫面做為證據，原告此部分所辯，純屬網路謠言，尚難於訴訟中對原告為有利之認定。

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