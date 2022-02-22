台南三井買衣服！回家一穿糗了「我不是台南人啊」　崩潰求救

▲防盜扣未被拆除。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

台南三井Outlet目前試營運中，預計25日正式開幕，就有網友前天經過附近，順便去逛街買衣服；怎料回家穿上新衣後，震驚發現防盜扣沒拆掉，崩潰求救「我不是台南人，不可能再拿發票回去請他消磁吧！」

網友在PTT發文直呼，「前天經過台南高鐵，看到三井outlet試營運，就順便進去逛一下，買了5、6千塊的衣服，剛剛出門想說穿新買的衣服好了，結果發現防盜扣還在？阿...防盜門是虛設的嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他無奈表示，手邊沒有強力磁鐵，也不是台南人，只不過當天剛好在高鐵站附近，才想說逛一下，「根本不可能再拿發票收據回台南，請他消磁吧？一般服飾店可以幫人家消磁嗎？」

▲台南三井outlet即將開幕。（圖／業者提供）

對此，鄉民紛紛回應，「給其他家消磁，警察馬上到」、「拿回去的話，那個幫你結帳的會被扣錢，嘻嘻」、「這是贈品」、「勸你自首」、「怎麼ㄎㄧㄤ出來的」、「請警察幫你解鎖」。

另外，也有人建議，最好還是打去店家詢問，「打去客訴，叫他們提供你附近櫃位協助啊」、「打電話給購買店，請他們幫你找離你最近的門市，記得保留收據，應該沒事啦」、「就算不能回台南，地方的門市問問看就好」。

事實上，過去網上就有很多影片教學，教人如何自行拆下防盜扣，不過有內行提醒，別隨意亂拆，因為新型防盜扣有「防盜墨水」，一個不小心衣服可能直接報銷。

►她姓祈常被問「是忻小姐嗎？」 連老師都念錯！網爆共鳴：快氣死

►點餐386元「客人硬付441」 外送哥傻住：這殺小！網1招反擊