點餐386元「客人硬付441」　外送哥傻住：這殺小！網1招反擊

▲許多客人會在找零時為難外送員。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／周亭瑋報導

一名外送員日前送餐時，客人拿出4張百元鈔票，要付總金額386元的餐點，正當他要交出零錢的瞬間，對方又迅速拿出41元，等待他找零，此舉讓他當場傻眼，不少同行也苦笑表示，遇過好多次。

網友在「外送員的奇聞怪事」提到，「很多客人真的很喜歡把找錢這件事給複雜化，今天遇到客人點麥當勞，現金要收386元，抵達目的地之後，在樓下等他下樓取餐給錢，身上已經準備好14元要找給他。」

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對方下樓後拿出4張百元鈔票，而他正打算將準備好的零錢遞給客人時，對方冷不防又掏出41元，要他找錢，見狀他不禁在心裡吐槽，「X！殺小啊！是在考驗我算術好不好是不是？明明只需要找14元就可以解決的事，非得來上這一招，要我找他55元，真他X的破病。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

對此，網友們紛紛回應，「我都先發制人說收385元，讓他閃尿」、「想湊50還能理解，湊55有點超過耶，是時間太多還是心算太好」、「很有事耶，煩死了」。

另外，也有人提出反擊妙招，笑說「沒差啊！先收下41元放左手，找他14元，再還他41元」、「我會加上14元直接還給他」、「就找他5個10元5個1元」。不過，原po無奈表示，「不行，這種客人就是要你找整數給他，1個50元和1個5元，沒照做他回頭就亂客訴態度不佳。」

po文引起同行共鳴，外送員們留言吐苦水，「對，這種客人非常討厭，就是希望我們找錯錢嗎」、「我也碰到過，一開始整個懵了，腦袋嗡嗡的，後來才清楚她的意思，是要換成5元及50元的」。