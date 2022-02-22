貨輪滿載「4000輛保時捷、賓利」海上燒毀！　損失恐達43億

▲巴拿馬籍貨輪Felicity Ace海上起火。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴拿馬籍貨輪「費利西蒂艾斯號」（Felicity Ace）日前滿載近4000輛「福斯集團」（Volkswagen AG）豪車，包含保時捷、奧迪、藍寶堅尼等車型，結果竟在外海起火燃燒。根據外媒最新估計，當時船上貨物價值達4.38億美元（約新台幣122億元），若所有福斯新車付之一炬，損失恐高達1.55億美元（約新台幣43億元）。

▲貨輪上共載有3965輛豪車，包含保時捷、賓利、福斯、奧迪及藍寶堅尼，乘載總價值約4.38億美元。（圖／路透）



根據《彭博》報導，這艘貨輪上共載有3965輛豪車，其中有1100輛保時捷、189輛賓利，其餘還有尚未確定數量的福斯、奧迪以及藍寶堅尼，乘載總價值約4.38億美元。

羅素集團（Russell Group）評估，光是福斯集團的車輛損失就達1.55億美元。假設所有貨輪上的車輛全部損毀，福斯集團以外的汽車公司損失約為2.46億美元（約新台幣68億元）。

福斯集團發言人拒絕對此做出回應，費利西蒂艾斯號營運商日本商船三井（Mitsui OSK Lines）則在公司網站表示，兩艘配有大型消防設備的拖船預計於當地時間21日上午抵達，並開始噴水滅火，而初步救援組織正試圖替船體降溫，目前確認沒有任何漏油現象，船隻狀況穩定。

據了解，費利西蒂艾斯號約有3個足球場大，在10日從德國北部埃姆登（Emden）出發，準備前往美國羅德島州，沒想到卻在行經葡萄牙法亞爾島（Faial Island）西南方外海時，爆出火勢。

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