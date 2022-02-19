近4000輛保時捷、賓利燒成廢鐵！貨輪海上失火原因：疑電動車起火

記者王佩翊／編譯

一艘巴拿馬籍貨輪10日從德國出發準備前往美國，沒想到17日卻突然在海上起火，儘管22名船員全都在第一時間順利脫困，但是船上近4000輛包含保時捷、賓利以及藍寶堅尼等廠牌的全新豪車，就這樣付之一炬。根據最新消息指出，貨輪發生火災的原因可能是船上的電動車鋰電池起火所致。

▲巴拿馬籍貨輪Felicity Acey在海上起火，連帶車上的名車也遭殃。（圖／路透）



根據《路透社》報導，這艘起火的貨輪上一共載有3965輛全新的豪華名車，其中有1100輛保時捷、189輛賓利，其餘還有尚未確定數量的福斯、奧迪以及藍寶堅尼。該艘巴拿馬籍貨輪Felicity Ace10日從德國北部港口城市埃姆登（Emden）出發，準備前往美國羅德島州，沒想到卻在行經葡萄牙法亞爾島（Faial Island）西南方外海166公里處時，爆出火勢。

▲▼火勢不斷延燒，所幸並未造成人員傷亡。（圖／路透）



有消息指出，火警原因可能是貨輪上的某輛電動車的鋰電池起火，且由於需要專業設備才能滅火，才會導致火勢一發不可收拾，不過目前尚未經過證實。

當時在船上的22名船員隨即逃生，所幸並未造成人員傷亡，葡萄牙海軍救難隊也在獲報後出動救援。荷蘭則是派出一支16人救援團隊，協助控制火勢。根據葡萄牙海軍的照片，大火從其中一端燒到另外一端，包含船首和船側都有嚴重傷毀痕跡。該貨輪建造於2005年，可承載1萬7738噸重。

目前已有拖船從荷蘭與直布羅陀出發，其中3艘拖船會在23日前抵達，不過該艘貨輪因為船身太大，因此不會被拖到葡萄牙亞速群島，以免影響港口貿易。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》