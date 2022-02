貨輪失火全員棄船！　載近4000輛保時捷、藍寶堅尼還在燒

▲貨輪Felicity Ace在大西洋失火。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

汽車業受到原料短缺和疫情引發的供應鏈問題影響,已經低迷了很長一段時間,更慘的是,一艘滿載近4000輛新車的貨輪17日在北大西洋失火,船上22名船員安全棄船逃生,但目前大火仍在延燒。

根據《美聯社》報導,巴拿馬籍貨輪Felicity Ace於10日從德國北部港口城市埃姆登(Emden)出發,準備將3965輛德國「福斯集團」(Volkswagen Group)旗下品牌車輛,包含福斯、保時捷(Porsche)、奧迪(Audi)和藍寶堅尼(Lamborghini)等,運往美國羅德島州,沒想到卻在葡萄牙法亞爾島(Faial Island)西南方外海166公里處失火。

The Portuguese Air Force has released video of the rescue of the crew aboard the Felicity Ace, which is now ablaze and adrift in the Atlantic.@ChristineEliaz @Anonymo12869076 @UncleZoGunTales @SM4Tech @BucksGirl3 @candymh46 @RDavisJ1 @HotepDadMax@VegasStrong702 @JudasDubois pic.twitter.com/e1WAOBp6FK