貨輪失火全員棄船！　載近4000輛保時捷、藍寶堅尼還在燒

▲貨輪Felicity Ace在大西洋失火。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

汽車業受到原料短缺和疫情引發的供應鏈問題影響，已經低迷了很長一段時間，更慘的是，一艘滿載近4000輛新車的貨輪17日在北大西洋失火，船上22名船員安全棄船逃生，但目前大火仍在延燒。

根據《美聯社》報導，巴拿馬籍貨輪Felicity Ace於10日從德國北部港口城市埃姆登（Emden）出發，準備將3965輛德國「福斯集團」（Volkswagen Group）旗下品牌車輛，包含福斯、保時捷（Porsche）、奧迪（Audi）和藍寶堅尼（Lamborghini）等，運往美國羅德島州，沒想到卻在葡萄牙法亞爾島（Faial Island）西南方外海166公里處失火。

葡萄牙海軍救援隊立刻出動，22名船組人員也緊急棄船逃生，目前皆無生命危險。福斯集團發言人向《商業內幕》證實，這艘船在準備穿越大西洋時失火，現在正積極和當地政府及船運公司合作調查事發原因。

發言人未具體說明受到影響的汽車品牌，但保時捷的發言人證實，有「部分」車輛在這艘貨輪上，但目前要評估損失還為時過早；有外媒估計，可能有約1100輛保時捷在貨輪上，其餘品牌皆不清楚。

葡萄牙空軍在網路上公開救援畫面，目前貨輪仍持續燃燒，而所有船組人員皆已被救起，並搭機撤離。Felicity Ace在2005年建造，並由日本商船三井（O.S.K. Lines）負責營運。