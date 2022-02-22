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馬斯克幼齒緋聞女友曝光！澳洲超辣27歲女演員　雙方差了23歲

▲▼今年50歲的馬斯克被爆料迎來新戀情，對象是年僅27歲的澳洲女演員娜塔莎。（圖／路透社）

▲今年50歲的馬斯克被爆料迎來新戀情，對象是年僅27歲的澳洲女演員娜塔莎。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的新戀情再度成為世人眾所矚目的焦點！新女友被曝光是來自澳洲的27歲女演員娜塔莎（Natasha Bassett），足足小了今年50歲的馬斯克整整23歲。當馬斯克搭乘私人飛機降落洛杉磯，一名散發著獨特氣質的金髮美女陪同下機，並搭乘特斯拉離開。

根據《每日郵報》，馬斯克在與前女友加拿大歌手格萊姆斯（Grimes，Claire Elise Boucher）分手後，被爆料又迎來一段新戀情，新對象是來自澳洲的27歲女演員娜塔莎，馬斯克造價5000萬英鎊的私人飛機於當地時間17日降落在洛杉磯後，現場有人目睹金髮美女伴隨在側，她戴著一副深色太陽眼鏡、穿上黑色大衣與白靴，之後兩人搭上一旁等待的特斯拉，由司機開車駛離。

▲▼娜塔莎成為馬斯克新女友。（圖／達志影像／美聯社）

▲娜塔莎成為馬斯克新女友。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，年僅27歲的娜塔莎其實從小在澳洲雪梨出生長大，直到19歲那年才搬到美國紐約就讀戲劇學院，而在14歲時她曾在澳洲青年劇院（ATYP）出演《羅密歐與茱麗葉》的女主角，從此開啟演藝之路，迄今出演多部電視劇、電影，包括2016年的電影《凱薩萬歲！》（Hail, Caesar!），以及2017年曾在傳記電影《布蘭妮到永遠》（Britney Ever After）飾演小甜甜布蘭妮（Britney Spears），然而成績並不出色。

同時，娜塔莎還曾在暫定6月24日美國上映的《貓王艾維斯》（Elvis）亮相，飾演貓王的第一任女友迪西洛克（Dixie Locke），該片由澳洲導演巴茲•魯曼（Baz Luhrmann）執導。

另外，娜塔莎還身兼電影編劇、導演。

知情人士曾向美國雜誌《好萊塢生活》（HollywoodLife）透露，馬斯克的新戀情其實已經持續一段時間，而且從很早以前就認識彼此，是馬斯克與前女友格萊姆斯分手後才公開交往。

據悉，馬斯克曾與前女友格萊姆斯交往3年，雙方膝下育有1歲兒子，去年9月兩人因工作聚少離多而形成半分居狀態，最後分手收場；不過馬斯克透露雙方依舊相愛、且經常見面，雙方計畫共同撫養兒子。

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