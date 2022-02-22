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俄軍進駐烏東　台裔議員：普丁目標「接管整個烏克蘭」

▲▼台裔美國民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）。（圖／路透）

▲台裔美國民主黨眾議員劉雲平。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離共和國的獨立地位，甚至派軍至當地執行「維和任務」。台裔美國民主黨眾議員劉雲平（Ted Lieu）表示，俄羅斯總統普丁的目標與意圖顯然就是要接管整個烏克蘭。

劉雲平向CNN透露，假若普丁只是派軍前往頓巴斯親俄分離份子掌控的區域，將與派軍進入烏克蘭政府軍控制的地區有所不同，後者這狀況將會使局面變得非常糟糕，「俄軍的去向將決定我們接下來是否會進入一場大規模的戰爭」。

普丁簽署法令承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國（DPR）和盧甘斯克人民共和國（LPR）獨立，並隨即派軍執行「維和」任務。他更透過演說提及，「烏克蘭是我們歷史上不可分割的一部分，烏克蘭東部為古俄羅斯領土，現在烏克蘭是由俄羅斯當初創立的」，烏克蘭不只是鄰國、同志或朋友，也是「擁有血緣及家族關係的人」。

劉雲平分析，普丁一連串言行舉止都發出明確訊息，「你看看他在邊境集結的軍隊和他的演說，在我看來，顯然他的目標與意圖是要接管整個烏克蘭」。

►普丁發表全國談話：烏克蘭是俄羅斯「不可分割的一部分」
►普丁剛承認獨立！烏東驚見「整排坦克」　軍車上街影片瘋傳
►快訊／美國務院急下令「撤出烏克蘭」　俄軍可能隨時入侵

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