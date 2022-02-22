美嗆俄羅斯胡扯！派兵烏東「不是維和」　只為捏造侵烏戰事藉口



記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區獨立地位，派部隊進駐執行「維和任務」。對此，美國駐聯合國大使葛林斐德痛批，俄羅斯的作為只是在捏造進一步入侵烏克蘭的藉口，而普丁口中的維和任務根本就是胡扯，「我們都知道他們葫蘆裡賣什麼藥」。

▲美國駐聯合國大使葛林斐德。（圖／路透）

綜合CNN、路透報導，聯合國安理會在美國21日晚間9時（台灣22日上午10時）召開緊急會議商討烏克蘭危機，這也是安理會數週以來第3次針對烏克蘭舉行會議。而美國駐聯合國大使葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）是第一名公開回應普丁行動的美國高官。

「普丁總統已經把明斯克協議（Minsk Agreement）撕成碎片」，葛林斐德表示，俄羅斯顯然不會就此止步，「美國22日將採取進一步措施，追究俄羅斯明顯違反國際法的行為負責。」

葛林斐德進一步提到，普丁針對烏克蘭發出一連串令人憤怒的虛假聲明，就是在為發動戰爭捏造藉口，派部隊前往頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區執行維和任務根本就是胡扯，「我們都知道他們葫蘆裡賣什麼藥。」她也說，俄羅斯宣稱烏克蘭正從西方國家爭取核武的說法是錯的，美國與盟國從來無意提供核武給烏克蘭。

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