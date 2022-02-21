23歲男組討債團打人砸攤！　「求護身符避查緝」但神明沒保佑

記者許宥孺／高雄報導

高雄市23歲郭姓男子等人組成暴力討債集團，涉及大社區多起暴力事件，警方日前執行掃蕩，逮捕郭嫌等6人到案，現場查獲多把刀械及毒品，全案依法送辦。

▲郭男等6人涉及多起聚眾鬥毆，談判破裂就打人、砸店、潑漆。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方多日埋伏蒐證，逮獲郭嫌等6人。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，郭姓主嫌主要吸收年輕男子當小弟，成員年齡多是20至23歲，經朋友同儕介紹或無固定工作者，就被郭男拉攏，集團平時以大社區某宮廟旁鐵皮屋為據點，於該處施用毒品、飲酒作樂。

▲郭嫌隨身攜帶護身符，希望關公保佑躲避警方查緝。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，郭姓男子自恃手下眾多，恣意妄為，涉及多起聚眾鬥毆，只要私下談判不順利，動輒就砸攤、噴漆、撒冥紙及毆打被害人。警方說，郭嫌在外逞凶鬥狠，會和兄弟到宮廟求關公保佑，並隨身攜帶護身符，希望躲避警方查緝，但警察也是拜關公的，「警察去抓人，神明怎麼會保佑兄弟？」

▲▼警方起獲多把鋒利刀械、毒品。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，市刑大獲報後，與轄區仁武分局成立專案小組，並報請橋頭地檢署指揮偵辦，經密集跟監埋伏蒐證，待時機成熟，持搜索票、拘票執行拘提，逮捕郭嫌等6人，並查扣瑞士刀、尖刀、手指虎折疊刀、蝴蝶刀、工具刀、開山刀、高爾夫球桿、手銬，以及K他命、K盤、電子磅秤、夾鏈袋、手機等、毒品等物，全案依法送辦。