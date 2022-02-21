頭號惡龍北市街頭開3槍殺警　一通電話洩行蹤

▲「頭號惡龍」陳新發開槍偷襲刑警李富星，聽到槍聲的刑警王侯爵趕到後，立即開槍回擊。



圖文／鏡週刊

兩個月後、1992年4月11日晚間6點多，台北街頭下著傾盆大雨，刑警大隊李姓與王姓刑警，接到時任副大隊長侯友宜的指示，說有線民看到陳新發出現在首都飯店，要他們先去查看，侯與楊哲昌隨後也將前去會合。

王、李2名刑警抵達飯店附近後，王先到周遭查探，李則因call機響起，到路邊尋找公用電話準備回電，結果剛好被正在吃自助餐的陳新發看見，陳隨即拔出雙槍，從背後對李開槍，李頭部中彈、倒地不起，陳又對李補了二槍，正要逃跑，王聽到槍聲，趕到現場，與陳當街駁火，嚇壞所有民眾。

▼刑警胡榮裕（圖）到茶藝館打聽陳新發線索時，遭陳擊斃。



王姓刑警為了阻止陳新發逃跑，打光所有子彈，陳左腿中槍，仍一跛一跛地攔下計程車逃亡，為了搶救同事，王沒有繼續追，他衝到李身旁，抱著李大聲哭喊：「我們是警察，快叫救護車！」路人聽到後，立刻幫忙打119報案，還有人幫他們撐傘、大喊加油，但李送醫急救後一個小時，仍宣告不治。

▼刑警李富星（圖）遭陳新發槍擊，不幸殉職。



楊哲昌說，陳新發之所以認出李姓刑警，是因李曾到陳當泊車小弟的酒店蒐集情資，2陳。不過，陳退伍後完全變了樣，到處犯案，李曾經多次勸陳投案，但陳都說：「回不去了！」沒想到曾以兄弟相稱的2人，最後不僅形同陌路，李還死在陳的槍下。

▼新竹縣警察局長楊哲昌（圖）談及當年圍捕陳新發的過程，記憶猶新。



李姓刑警殉職那晚，台北市警界上下一心，各分局都動員警力搜尋陳新發與同夥的下落，後來載走陳的計程車司機也跑到派出所報案，說自己被陳用槍逼著載他到國父紀念館附近，並證實王姓刑警確實打中陳的左腿，陳在車上打了一通電話就匆匆下車。

楊哲昌回憶，當時各分局分頭打探轄內醫院有無槍傷患者，台北醫學院急診室人員向警方表示，曾接到一通「詢問槍傷要擦何種藥」的諮詢電話，由於警方掌握陳新發同夥的女友就在北醫附近的吳興街租屋，懷疑陳就躲在租屋處。



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