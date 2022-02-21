蘇揆令防疫朝「正常生活」調整　交長：擬放寬雙鐵、機上飲食

▲隨國內疫情趨緩，雙鐵有望再放寬海陸空載具飲食。（圖／記者呂佳賢攝）

記者許維寧／台北報導

行政院長蘇貞昌今日（2/21）上午召開擴大防疫會議，有鑒於國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向調整。交通部長王國材說，正評估重新開放雙鐵、航空、船舶、客運運具內飲食，但需與指揮中心討論。

指揮中心於會中向蘇貞昌表示，全球疫情過高峰趨緩，但仍屬嚴峻，鄰近多國新增病例持續增加，香港病例更增加將近三倍，境外移入病例持續上升中，本土確診病例近一週（2/14-20）新增65例，但較前一週（2/7-13）113例下降42%，目前北市某團體聚餐與KTV活動導致之職場、校園及家戶群聚事件，亦有跨縣市個案，仍需加速接觸者調查、匡列隔離與社區篩檢，而國內其他群聚案件目前均尚在穩定控制中。

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蘇貞昌聽取報告後表示，目前國內疫情穩定且可控，顯示春節期間國內大規模的人口移動以及群聚活動，並未對疫情造成嚴重影響，也代表台灣不只防疫做得最好，相關防疫措施的調整經得起檢驗。在全體共同合作之下，國內疫情趨於穩定且在可控範圍內，未來在兼顧經濟、生計及防疫的考量下，相關防疫規範也會逐漸朝向正常生活的方向進行適當調整。

據了解交通部也正評估放寬海、陸、空運輸載具相關飲食規定，希望於鄰座旅客佩戴口罩或可保持社交距離等狀況下，可以適度放寬飲食限制，但進入交通場站仍須配戴口罩、測量體溫、實聯制等相關規定。

交通部長王國材說，正評估重新開放雙鐵、航空、船舶、客運運具內飲食，但相關細則仍需與指揮中心討論定案。

至於國內是否開放各國商務人士來台投資、商務考察及短期應聘、商務履約及跨國企業內部調動等活動，蘇貞昌也於會中要求相關部會或目的事業主管機關，針對資格與條件進行評估與研議。