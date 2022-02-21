快訊／外交部：美國前國務卿蓬佩奧3月2日訪台　晉見蔡英文

▲美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／綜合報導

日前傳出川普任內擔任國務卿的蓬佩奧（Mike Pompeo）將在3月初訪問台灣。對此，外交部21日證實，蓬佩奧伉儷訂於3月2日至5日訪問台灣，期間將晉見總統蔡英文，接受副總統賴清德款宴、拜會立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮，並接受吳釗燮款宴。

蓬佩奧卸任後一直在為參選美國總統做準備，在美國政治人物中也是積極表態支持台灣的重量級人物。他於2018年4月上任國務卿，直到政權交替的3年內，在外交上更親近台灣，更在卸任前宣布取消行政部門官員和台灣接觸的限制，提升台美關係。

外交部指出，蓬佩奧是台灣長期堅定的友人，任內對推動台美關係貢獻卓著，包括促成川普政府多次對台軍售、解密美國對台灣的「六項保證」相關文件、進一步強化對台灣的安全承諾、宣布撤銷不合時宜的台美交往限制等。

外交部表示，在蓬佩奧任內，台美也新創立多項雙邊機制，如「台美印太民主治理諮商」、「台美經濟繁榮夥伴對話」、「台美教育倡議」、簽署「台美科學及技術合作協定」等，使台灣與美國在各領域的全球夥伴關係得以更加深化。蓬佩奧在卸任後仍經常公開為台灣發聲，力挺台灣的自由與民主，外交部至為珍惜並由衷感謝蓬佩奧前國務卿對台灣的鼎力支持及長遠友誼。

蓬佩奧政治經歷豐富，曾於2018年4月至2021年1月間擔任美國國務卿，也曾任中央情報局局長及聯邦眾議員等要職。外交部表示，蓬佩奧來訪充分展現美國兩黨一致對台灣「堅若磐石」的支持，以及台美全方位夥伴關係的緊密友好。