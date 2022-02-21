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泊車小弟變頭號惡龍！凶殘擊斃警綁角頭　遭黑白兩道追殺

警方在公寓外埋伏查看，確認陳新發躲在屋內。（東森新聞提供）

▲警方在公寓外埋伏查看，確認陳新發躲在屋內。

圖文／鏡週刊

十大槍擊要犯，曾經是針對台灣重大暴力犯罪份子的通緝名單，由前警政署長莊亨岱創設，更會公布「重大槍擊要犯查緝專刊」，讓全國警方追捕，在這份「紅色追緝令」的前十名，就是俗稱的「十大槍擊要犯」。

接連犯下殺人、綁架重案的陳新發，被警政署列為十大槍擊要犯，當時的署長莊亨岱還對其下達格殺令，但陳似乎不將警方放在眼裡，甚至還強押一名積極追捕他的宜蘭刑警到山區毆打，企圖將其活埋，最後在同夥勸阻下，才讓刑警交出警槍、下跪認錯，之後放人。

後來，陳新發率同夥重返台北另闢舞台，第一個目標就找上老東家，恐嚇勒索5百萬元，還嗆「不給錢就殺人」。不久，他們又陸續綁架多名角頭及幫派老大，並持突擊步槍洗劫北台灣多處賭場，這時的陳已從惡龍變成頭號惡龍，不僅警政署長二度下達格殺令，各大幫派也串連對他發出江湖追殺令！

▼陳新發（圖）犯下54起重大刑案，被列為十大槍擊要犯。

陳新發（圖）犯下54起重大刑案，被列為十大槍擊要犯。（翻攝畫面）

楊哲昌說，為了緝捕陳新發，警方組成「獵龍小組」，多次計畫圍捕卻都無功而返，由於陳與同夥常到酒店消費，還會炫耀身上的雙槍，警方獲報，曾在酒店外埋伏重兵，準備在陳踏出酒店之際，立刻開槍逮捕，誰知陳與同夥離開時，竟各自帶著小姐招計程車分頭離開，為免槍戰誤傷無辜民眾，警方最後只能作罷。

▼新竹縣警察局長楊哲昌（圖）談及當年圍捕陳新發的過程，記憶猶新。

新竹縣警察局長楊哲昌（圖）談及當年圍捕陳新發的過程，記憶猶新。

此外，1992年2月某日，警方已經在台北市大直某賭場準備設局圍捕陳新發，不料，當天下午一名綽號「胡鐵花」的胡姓刑警，在中山區間某茶藝館打聽陳的線索時，意外被他發現，結果遭陳開槍擊斃，圍捕行動被迫停止。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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