好市多「1新品」雷爆？她嚇「根本地獄飲」...網駁：泰國人才要哭

▲好市多（Costco）商品推陳出新，擁有許多死忠會員支持。

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）商品推陳出新，近日推出一款「泰式奶茶冰沙」，吸引不少人嘗鮮購買，不過有網友陸續在網上分享心得，直言「甜到我以為在喝糖漿」、「喝了一口差點嚇昏」，似乎不合網友的胃口。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」近期有不少網友分享新品「泰式奶茶冰沙」的飲用心得，網友A表示「個人覺得⋯身為奶茶控的我，真心覺得甜到一個爆炸都吞不太下去了」，網友B也說「甜到我以為在喝糖漿，然後那個口感味道，根本就是感冒糖漿來的，雷爆！」，網友C則表示「喝了一口差點嚇昏，太可怕了這根本地獄飲，這不是泰奶啊⋯」。

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▼好市多近日推出一款「泰式奶茶冰沙」，吸引網友嘗鮮購買分享心得。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

網友看到心得分享也紛紛留言，「感謝犧牲」、「今天一度想買，好險沒買」、「非常甜，建議稀釋成一大壺」、「這個甜到我頭都痛了」、「我也覺得像在喝藥」、「這杯根本濃縮糖精膏飲，難喝到炸！」、「我今天買了，我不能接受，真的要加超多冰塊吧」、「我有加水調自己習慣的口味，變超好喝的❤️」。

不過也有網友認為泰奶本來就很甜，「泰奶就是這樣啊」、「泰奶就是甜爆，正確做法就是多加冰塊」、「泰國人真的要哭了，道地的泰奶就是要甜，不夠甜真的不要叫泰奶，台灣一堆四不像」、「泰奶就是要甜，台灣手搖飲料店那種不甜泰奶反而怪」、「泰奶本來就甜爆啦！爆甜才叫泰奶」。



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