　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

保二督察控長官霸凌崩潰　「請停止羞辱」截圖曝

指控保二總隊督訓科涉及職場霸凌的督察員羅威智（右），曾榮獲警界2010年「廉潔公務員」，左為前行政院長江宜樺。

▲指控保二總隊督訓科涉及職場霸凌的督察員羅威智（右），曾榮獲警界2010年「廉潔公務員」，左為前行政院長江宜樺。

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，保二總隊一名曾參與「圍捕張錫銘槍戰」、獲頒警界2010年「廉潔公務員」殊榮的督察員，竟遭到總隊督訓科的職場霸凌。據了解，這名督察員日前接獲民眾陳情，指員警受理報案時態度不佳，有吃案嫌疑，但經查訪相關單位證實為烏龍。督察員依規定向上級稟報，卻反被質疑有問題，遭到近乎羞辱式的調查。目前這名督察員身心瀕臨崩潰，已向該單位申訴，請求調查職場霸凌事件，並啟動心理輔導機制。

▼羅威智在刑事局時期曾參與圍捕「惡龍」張錫銘的專案。

羅威智在刑事局時期曾參與圍捕「惡龍」張錫銘的專案。（讀者提供）

「我每天6點出門上班，對交付的工作也積極完成，兢兢業業不求名利，只希望完成任務養家餬口，不知為何遭上級這般羞辱？我忍無可忍，已向總隊陳請立案，希望能討回我的公道！」保二總隊督察員羅威智回想自己遭霸凌的經過，仍難掩激動的情緒。

羅威智表示，去年10月他從保七總隊調任保二總隊第一大隊擔任督察員，受理一名高雄葉姓民眾的陳情。葉民指控各機關員警受理報案態度不佳，但經查葉在2017年時，與人發生妨害自由案件，早已經司法判決確定，卻ㄧ再以各種理由到警察機關要求重新幫他受理該案，各機關都委婉告知該如何依法處置，也無從再受理，但他在去年多次到保二總隊第三中隊，以報案之名要求員警協助，員警早就不堪其擾。

針對此案，總隊督訓科來函下令交查，要求逕復當事人。羅威智受命後盡責調查，依規定函覆，並副知總隊。但總隊竟開始調查羅，不僅在電話中不客氣地直接質疑他，說他「簽辦案件未經主管核准擅自對外發函」，還要求他提供內部簽呈證明；他遵照辦理，再被要求還要給「錄音譯文」。

▼羅威智向總隊上級反映遭到職場霸凌。

羅威智向總隊上級反映遭到職場霸凌。（讀者提供）

羅威智向總隊上級反映遭到職場霸凌。（讀者提供）

羅威智向保二總隊檢舉遭霸凌。（讀者提供）

他給予民眾與員警對話時的譯文，總隊仍認為「不行」，繼續要求要給「影像檔」，等於對他的專業徹底不信任。在討要資料時的語氣也很差，只要稍一詢問，就被嗆聲：「你是不耐煩嗎？」，官威相當大。

針對指控，保二總隊回應，目前已啟動隊上的「關老師」機制，對當事人進行關懷及心理輔導；至於霸凌事件則已立案調查，尚無法透露相關內容。


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

更多鏡週刊報導
【保二督察被霸凌2】前主管遭查辦浮報加班費　總隊逼他「5度」違反偵查不公開
【保二督察被霸凌3】任竹北分局長被控濫權逮捕　保二督察長過往爭議大
機車摔山溝、汽車撞落石　天雨連釀災警急救援

►下雨超心煩？日立除濕機現省1262元！

ET快訊
最冷時段還沒來！　一圖看懂氣溫「暴跌」
快訊／國道10號車禍！車頭全爛　1人右腳變形
保二督察控長官霸凌！　崩潰「請停止羞辱」截圖曝
親戚來玩「112條錦鯉全暴斃」　1動作飼主心碎
男星靠NFT「3天賺1.4億」　爽買豪宅還有私人泳池
羽生結弦被「他」公主抱6次！　更衣室視角羞曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／寒流強襲！彰化2日累計4人命危　

男師開黃腔：套套要放在機機上！自認「幽默」慘遭法官打臉

摩鐵激戰人妻！小王爽喊：喜歡妳幫我親弟弟　綠帽夫半夜崩潰爆哭

快訊／國道十號自撞車禍！1男右腳變形、頭部受傷　車頭撞爛全毀

保二督察控長官霸凌崩潰　「請停止羞辱」截圖曝

快訊／彰濱工業區油封工廠「500坪暗夜狂燒」！60警消急灌救

國道開路肩挨罰　運將辯：錄影器材無法定證據力...法官一招反制

國道3死車禍！BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」　遺體變形身份難辨

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳　本人崩潰報案：對人性失望

螺旋槳削奶！網美Amber含淚怒控「身體變醜」　無照業者被送辦了

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

3歲萌娃滑雪尋找掉落包包　穿越阻礙奶音笑喊：做到了！

Amber蘭嶼潛水遭「螺旋槳正擊」　胸下留長疤...非法業者拒賠償！

截肢女孩怒嗆老闆娘別說謊　10萬慰問金「全是同事募款」

30萬網紅認睡粉！遭控射後不理… 聊天紀錄曝光：各取所需

正妹模仿假掰女嗲嗲語氣　自我介紹配做作手勢超欠打

快訊／寒流強襲！彰化2日累計4人命危　

男師開黃腔：套套要放在機機上！自認「幽默」慘遭法官打臉

摩鐵激戰人妻！小王爽喊：喜歡妳幫我親弟弟　綠帽夫半夜崩潰爆哭

快訊／國道十號自撞車禍！1男右腳變形、頭部受傷　車頭撞爛全毀

保二督察控長官霸凌崩潰　「請停止羞辱」截圖曝

快訊／彰濱工業區油封工廠「500坪暗夜狂燒」！60警消急灌救

國道開路肩挨罰　運將辯：錄影器材無法定證據力...法官一招反制

國道3死車禍！BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」　遺體變形身份難辨

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳　本人崩潰報案：對人性失望

螺旋槳削奶！網美Amber含淚怒控「身體變醜」　無照業者被送辦了

快訊／寒流強襲！彰化2日累計4人命危　

男師開黃腔：套套要放在機機上！自認「幽默」慘遭法官打臉

卡在平交道！他問「撞斷柵欄會怎樣」網曝罰款金額：比被火車撞好

老爸出門又沒帶牠！　爆氣毛頭「對桌子發脾氣」皺眉狂揍笑翻網

台灣燈會亮點一次看！中央燈區「沉浸式體驗」秀傳統燈藝新風貌

「生魚片大船」入港了！宜蘭日式海鮮屋　爽嗑龍蝦、螃蟹太過癮

批蔡政府對黃郁婷「不教於殺」　葉毓蘭：為何沒給賽前指引？

最冷時段還沒來！一圖看懂氣溫「暴跌」　苗栗苑裡體感溫度-1度　

摩鐵激戰人妻！小王爽喊：喜歡妳幫我親弟弟　綠帽夫半夜崩潰爆哭

疫情助中職「海歸潮」！王維中、江少慶新球季正面對決

他從華江橋跳下！民眾嚇壞報案　行車紀錄器拍下恐怖瞬間

社會熱門新聞

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

網美Amber遭螺旋槳削奶　無照業者被送辦了

汐止妙齡女遊「網美聖地」！慘遭色保全性侵

藝人郭美珠7百萬首飾遭竊　外傭行李「X光機」現金屬反應

截肢女孩總公司起底！　高勞工局介入勞檢

男大生壓車慘死　科技老總堅稱沒超速

台中五岔路口科技執法　2天拍下近7百件違規

獅子大開口?　截肢女：不要再說謊了

才被撞斷2門牙　截肢女：10萬慰問是募款　

花蓮轎車打水漂撞成廢鐵3死2傷　驚悚影片曝

驚悚瞬間曝！轎車「失控打滑」撞路樹慘成爛鐵

被控脫光撩人夫　美女鄉代回應了

更多熱門

相關新聞

好市多「1新品」雷爆？她嚇：根本地獄飲

好市多「1新品」雷爆？她嚇：根本地獄飲

美式賣場好市多（Costco）商品推陳出新，近日推出一款「泰式奶茶冰沙」，吸引不少人嘗鮮購買，不過有網友陸續在網上分享心得，直言「甜到我以為在喝糖漿」、「喝了一口差點嚇昏」，似乎不合網友的胃口。

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

汪建民行蹤流出「最近到處借錢」！無人伸援手

「晚餐鹹湯圓」小五兒拒吃！媽1行為網掀戰

「晚餐鹹湯圓」小五兒拒吃！媽1行為網掀戰

台大畢業淪落「做直銷」！內行揭關鍵：是你不懂

台大畢業淪落「做直銷」！內行揭關鍵：是你不懂

日湧200組客　賴正鎰：有錢人買房感覺

日湧200組客　賴正鎰：有錢人買房感覺

關鍵字：

鏡週刊羅威智霸凌

讀者迴響

熱門新聞

女星失蹤5天「被發現陳屍山區」！老公崩潰：我心都碎了

氣象局凌晨「低溫榜」本島桃園最凍

國道3死車禍！　BMW撞分隔島車頭炸開「1人噴飛」

蕾菈薄紗透明禮服搭高鐵！羞曝：根本等於沒穿

台灣像「17年的蟬」　醫揭擋住Omicron原因：我錯了

台灣哪間Outlet最強？　網激推這間

啦啦隊女神遭偷拍私處！影片網路瘋傳

馬桶有血！她當痔瘡　醫「手一插秒碰壁」嘆：第四期了

快訊／烏克蘭內政部長遭到攻擊

老闆道歉了！願保障「截肢女孩」工作權至65歲

遭親爸侮辱「洗澡不准關門」！甜美女星陳屍3天

鳳梨豪華新家曝光「超多廳」！網友看傻了：什麼都好大

等14年終於領到2.3億遺產！女星巨星媽逝卻窮到剩104元

富商抓包兄弟偷吃老婆竟「衝摩鐵賣妻」

阿雅「所剩時日不多」合體　一見小S表情：妳在假笑？

更多

最夯影音

更多
老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」

老司機超狹窄懸崖秀神技　巴庫N次「180°完美掉頭」
邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

邱軍阿卡貝拉《Last Dance》！Leo王連讚「好好聽」　難得露燦笑唱...徐佳瑩開心：被你迷住了

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

阿雅「所剩時日不多」力挺好姐妹　小S「怕沒看頭」...她：致力創收視新低XD

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

羅志祥新歌MV死4次「還原極樂泳池趴」　看自己靈堂「高掛遺照」：有點感傷...

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

陸配一家5口月支出17萬台幣　為財富自由：我跟老公必須拚

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面