保二督察控長官霸凌崩潰　「請停止羞辱」截圖曝

▲指控保二總隊督訓科涉及職場霸凌的督察員羅威智（右），曾榮獲警界2010年「廉潔公務員」，左為前行政院長江宜樺。

圖文／鏡週刊

本刊接獲爆料，保二總隊一名曾參與「圍捕張錫銘槍戰」、獲頒警界2010年「廉潔公務員」殊榮的督察員，竟遭到總隊督訓科的職場霸凌。據了解，這名督察員日前接獲民眾陳情，指員警受理報案時態度不佳，有吃案嫌疑，但經查訪相關單位證實為烏龍。督察員依規定向上級稟報，卻反被質疑有問題，遭到近乎羞辱式的調查。目前這名督察員身心瀕臨崩潰，已向該單位申訴，請求調查職場霸凌事件，並啟動心理輔導機制。

▼羅威智在刑事局時期曾參與圍捕「惡龍」張錫銘的專案。



「我每天6點出門上班，對交付的工作也積極完成，兢兢業業不求名利，只希望完成任務養家餬口，不知為何遭上級這般羞辱？我忍無可忍，已向總隊陳請立案，希望能討回我的公道！」保二總隊督察員羅威智回想自己遭霸凌的經過，仍難掩激動的情緒。

羅威智表示，去年10月他從保七總隊調任保二總隊第一大隊擔任督察員，受理一名高雄葉姓民眾的陳情。葉民指控各機關員警受理報案態度不佳，但經查葉在2017年時，與人發生妨害自由案件，早已經司法判決確定，卻ㄧ再以各種理由到警察機關要求重新幫他受理該案，各機關都委婉告知該如何依法處置，也無從再受理，但他在去年多次到保二總隊第三中隊，以報案之名要求員警協助，員警早就不堪其擾。

針對此案，總隊督訓科來函下令交查，要求逕復當事人。羅威智受命後盡責調查，依規定函覆，並副知總隊。但總隊竟開始調查羅，不僅在電話中不客氣地直接質疑他，說他「簽辦案件未經主管核准擅自對外發函」，還要求他提供內部簽呈證明；他遵照辦理，再被要求還要給「錄音譯文」。

▼羅威智向總隊上級反映遭到職場霸凌。



他給予民眾與員警對話時的譯文，總隊仍認為「不行」，繼續要求要給「影像檔」，等於對他的專業徹底不信任。在討要資料時的語氣也很差，只要稍一詢問，就被嗆聲：「你是不耐煩嗎？」，官威相當大。

針對指控，保二總隊回應，目前已啟動隊上的「關老師」機制，對當事人進行關懷及心理輔導；至於霸凌事件則已立案調查，尚無法透露相關內容。



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