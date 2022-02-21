最慘警匪槍戰！北市街頭駁火2000槍　頭號惡龍、2同夥成焦屍

▲警方動員大批人力，荷槍實彈赴台北市信義區一處公寓圍捕陳新發。



圖文／鏡週刊

30年前，台灣發生治安史上最慘烈的警匪槍戰。犯下54起綁架、殺人等重大刑案的「惡龍」陳新發，在台北街頭槍殺一名刑警，自己也被另一名刑警開槍擊中左腿，陳攔計程車逃逸，卻因同夥的一通電話洩露行蹤。警方獲報，派出大批警力在信義區一處公寓與陳及同夥駁火1小時，共開2千槍，因子彈打中瓦斯鋼瓶，引發氣爆，陳及2名同夥最後被燒成焦屍，結束惡貫滿盈的人生。

時任台北市警局刑警大隊偵四隊副隊長、現為新竹縣警察局長的楊哲昌，提到30年前為了緝捕「頭號惡龍」陳新發，不幸殉職的2位同仁，神情難掩不捨與落寞，但也強調邪不勝正，警方最後還是靠一通電話，終結陳罪惡的一生。

▼陳新發（圖）犯下54起重大刑案，被列為十大槍擊要犯。



楊哲昌告訴本刊，陳新發綽號「阿龍」，出身宜蘭，17歲即在台北市的酒店當泊車小弟，每天看到幫派老大上門、揮金如土，所以立志要在道上闖出名號，那時陳是名懷有江湖夢的毛頭小子，但是才隔2年在北市酒店再見時，陳已經非常惡劣，不擇手段地到處造業，「天網恢恢、疏而不漏」，陳濫殺無辜，是一定會得到惡果！

▼警方圍捕陳新發，雙方開了2千多槍，是台灣史上最慘烈的警匪槍戰。圖為陳新發持槍。



「陳綁架、勒索、強盜、洗劫賭場、殺人、殺警察，然後把擄人得到的贖金、賭場搶的錢，再拿到酒店與舞廳當大爺尋歡作樂，不然就是到賭場豪賭一夜輸掉千萬元，槍殺兩名北市刑大刑警，讓他最後被另名北市刑大刑警打中腿，且在大批北市警察重裝備包圍中命喪火窟。」

▼槍戰過程中，子彈打中瓦斯鋼瓶引發氣爆，陳新發3名匪徒被燒成焦屍。



楊哲昌表示，陳新發沒有一技之長，卻想要快速成為有錢人，所以靠的就是「狠」，先強押美容院老闆、勒索5百萬元，對方不從，便開槍將人打死，接著又綁架宜蘭一名議員、勒贖5千萬元，家屬付了2千萬元，議員才獲釋。從此之後，陳的「惡龍」名號在黑白兩道不脛而走。



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