板橋高二生「背後傳球」害女騎士重傷　法官判賠天價

▲3名高中生在球場打球，籃球不小心滾到馬路，撞到女騎士機車前輪，害女騎士倒地受傷。



圖文／鏡週刊

新北市板橋區一名17歲男高中生和同學在公有籃球場打球，因背後傳球導致球從沒有設置圍籬的空隙滾到路面，害女騎士倒地受傷挨告。男學生的父母抗辯指出，該處球場底端未設圍籬，負責管理的板橋區公所也有缺失，但法官認為，男學生不該在一般籃球場以「不正常方式」傳球，板橋區公所並無缺失，因此判男學生父母須賠償女騎士近84萬元。

▼挨告的何姓學生家長控訴，該球場一側沒圍籬（箭頭處），空隙有1.8公尺寬，球易滾到路邊。



根據判決，當時籃球撞上路過該處的機車前輪，導致胡姓女騎士摔傷倒地。3名少年見狀立即打電話叫救護車，女騎士送醫後，傷勢嚴重，左側摔斷兩根肋骨，右手掌也骨折，全身上下多處挫傷，5個半月無法工作，甚至有70天生活無法自理，必須請看護照顧，手術後還得往返醫院進行復健，女騎士事後對當時背後傳球的何姓少年提告過失傷害，另向他的父母和板橋區公所連帶求償123萬多元。

▼事發球場現今已經建造起圍籬（紅框處），擋住空隙。



刑事部分，新北地院少年法庭定予以訓誡確定。民事部分，新北地院審理期間，找來當時和何姓少年打球的兩名同學，還原事發經過，兩人異口同聲指出，之前和何姓少年打球時，他大多用正常傳球方式，但當天有點耍花招，使用背後傳球，第一次他們沒接到，就有提醒不要用背後傳球，因為很容易傳偏，他們還要跑去撿球，但何姓少年又再次背後傳球，結果力道過猛，導致球滾出去，意外就發生了。

▼挨告的何姓少年坦言，現在打球有陰影。



法官認為，此次意外是因為何姓學生用不正常傳球方式傳球給球友，才會導致球友漏接，籃球滾到路上釀禍，因此認定板橋區公所沒有缺失，何姓少年必須負擔所有責任，賠償女騎士包括勞動損失、醫療費、看護費、復健費及精神慰撫金共近84萬多元，全案仍可上訴。

▼天王周杰倫（藍衣者）打籃球時，也很愛使出背後傳球技巧。





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