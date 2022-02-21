濕冷凍骨再3天　氣象局小編：週一白天會「冷到不想上班」

記者董美琪／綜合報導

受到寒流影響，氣象局晚間持續發布「低溫特報」。「報天氣-中央氣象局粉絲團」表示，23日（三）前全台有雨，未來3天仍是又濕又冷，尤其21日（一）上午前會「冷到不想上班」。

根據氣象局21日凌晨0時即時資料，本島「平地低溫」為台中市大甲最冷，僅約7.9°C。桃園市8.8°C居次；山區部分，台中市雪山圈谷測站為-1.0°C最冷，台中市南湖圈谷測站-0.9°C居次。

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▲週一白天稍稍回溫，仍寒冷。（圖／記者李毓康攝）



週一上午前​持續有「低溫特報」，20日晚至21日（一）金門有6度以下氣溫（橙色燈號）機率，台南以北、宜蘭及澎湖有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率；高雄及花蓮有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號）。

「報天氣-中央氣象局粉絲團」表示，週三之前，全台又濕又冷，北海岸持續雨勢大，週一清晨 (2/20~21) 會冷到不想上班。週一白天稍稍回溫仍寒冷，週二寒流減弱，但感受濕冷。

由於週日全台猝死案件暴增，中央氣象局暖心提醒，這次冷空氣又濕又冷又強，對年長者、嬰幼兒具有威脅。請致電長者親人，一通電話、一點提醒。請不要緊閉門窗。若洗澡時，有頭暈、嘔吐等，可能一氧化碳中毒。請立即開窗通風、打119協助。