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日餐廳店長偷歡人妻　每週4次內用區壞壞！大搞「深夜食堂」不倫戀

▲▼日餐廳店長大搞「深夜食堂」不倫戀　每週4次和人妻在內用區壞壞　。（圖／推特／ガスト）

▲店長被爆不倫後，仍然在原職場工作，而女方則是被丈夫要求離職。（圖／推特／ガスト）

記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖家庭餐廳「ガスト（Gusto）」在全日本擁有1300多間分店，然而日前卻傳出東京某間分店的店長竟與在同間店打工的人妻大搞不倫戀，兩人還會趁著打烊後，在座位區的4人桌發生性行為，每個星期最多3至4次。據悉，店長甚至還會將成人玩具帶到店內，增加情趣。

根據《週刊文春》報導，Gusto在東京都的某間分店日前傳出性醜聞，現年39歲的店長與37歲的工讀生發生婚外情，而兩人的關係正是萌芽在2021年8月下旬，日本因疫情嚴峻而宣布緊急事態宣言的時期。兩人天雷勾動地火，情不自禁就在餐廳內發生性關係。

據悉，兩人最愛在「1-5桌」壞壞，因為這個4人座位雖然靠近入口，但是旁邊沒有窗戶，甚至還有牆壁擋住，是個完美的死角。事實上，這名店長早就已婚，且育有1名念小學的孩子，由於個性沉穩，因此非常受到屬下信賴與上司高度評價。而人妻則是有3個孩子，平時負責輪值夜班。

為了提高「性致」，店長還會將成人玩具帶到店內助興，或是偶爾將場所換成休息室。然而兩人的不倫戀卻在4個月後被女方丈夫發覺。原來是該名人妻連續好幾日都超過時間才回家，使丈夫起疑，而在先生的追問下，她則毫不猶豫地說出兩人的不倫關係。

被戴綠帽的丈夫當場氣得打電話通報Gusto總公司，並要求妻子辭職。Gusto也深入調查此事，並向店長問話以釐清相關事實。而該公司目前仍然拒絕對此發表回應。

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