比6個0還容易被駭！「無腦密碼」第1名曝光　中了趕快改

▲日本資安公司公布了最容易被駭的密碼排行榜。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王佩翊／編譯

日本資安公司「ソリトンシステムズ（Soliton）」日前分析出，最容易被駭客破解的信箱、社群軟體帳號密碼，其中第一名竟是連續數字「123456」。該公司表示，密碼的排列組合如果太過單純，或是與鍵盤上的位置對應的話，很容易被破解，呼籲民眾應該盡快更改為較複雜的密碼，以免個資遭竊。

根據《日本放送協會》報導，資訊安全公司「ソリトンシステムズ（Soliton）」分析了2021年網路上209件駭客竊取個人資料的案件與日本人目前使用的183萬組密碼，發現其中最常被破解的密碼是「123456」，其次則是小寫英文「password」，第3名則是「000000」。

第4名的「1qaz2wsx」，雖然看似為亂碼，但其實是鍵盤上的按鍵順序；第5名則是「12345678」。除此之外，還有一些常見的名字如「takahiro」或是「doraemon」，值得注意的是，「doraemon」意指知名卡通人物哆啦A夢。

負責這項分析與調查的執行者長谷部泰幸表示，「太過簡單的密碼只要透過多次的排列組合嘗試，便可以被破解，並藉此竊取個人資料或是盜用帳號，因此最好盡可能使用複雜的密碼，同時也不要因為嫌麻煩，在每一個網站都使用同一組密碼。另外，太久沒有用的密碼也要記得定期更改。」

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