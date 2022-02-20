金正恩「亡父穿搭」綠夾克+墨鏡　帥又顯瘦！北韓人認證：很有感

▲金正恩12日出席開工儀式時，穿著風格酷似亡父金正日。（左圖／路透、右圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩12日身穿軍綠夾克，配上一副深色墨鏡，出席首都平壤華城地區1萬戶住宅開工儀式，與已故父親金正日的穿搭風格「不謀而合」，再加上金正恩年前減重有成，讓北韓人民一看到這畫面就「很有感」，不禁想起10多年前「金正日時代」曾經歷的苦難與辛酸。

▲金正恩雖然穿戴著帥氣的夾克與墨鏡，卻引發民眾想起金正日「一切以軍事為重」的苦難時期。（左圖／路透、右圖／達志影像／美聯社）

根據《每日北韓》（Daily NK）報導，金正恩上周六穿戴著在北韓被稱為「先軍服」的軍綠色夾克與墨鏡，現身開工儀式。然而，許多北韓人民看見瘦身成功的金正恩這身「帥氣」穿搭，一眼就想起了金正日，因為這是金正日「蒞臨指導」（親自視察）時常出現的穿衣風格。

來自平壤消息人士表示，令人聯想到金正日的服裝有他招牌的軍綠夾克（先軍服）、墨鏡和保暖飛行帽，「金正恩都把其中兩項都穿上身了，哪有人還看不出他在模仿父親的呢？」消息人士接著說，看到他這身服裝，許多平壤市民都想起了10多年前金正日時代，所謂「苦難行軍」時期曾經歷的飢荒，以及當時鄉下親戚被餓死的辛酸過往。

▲金正日2010年的身影。（圖／達志影像／美聯社）

另一名消息人士說，說到將軍（金正日）就會想起「先軍政治」，無論是哪個村莊、家畜或姑娘都是軍人的，軍方暴政非常嚴重，但對於入伍的士兵們也不是一段美好的回憶，「因為當時將軍隨時都可能蒞臨指導，所有部隊為此展開一番競爭，付出了很多辛苦。」

▲金正日2007年與南韓領導人盧武鉉首次會面時也穿著「先軍服」。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，連軍人的家屬也為了要展現部隊「吃好穿好」的形象，每每有活動時，軍人家庭都要上繳100到300公斤的肉類，不僅是軍官夫人，甚至連孩子們都得動員起來，因此在軍人與其家屬的心中，金正日執政時期也留下了負面印象。這次金正恩「模仿亡父」的時尚穿搭，更在平壤社會中引發一陣批判性的輿論。

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