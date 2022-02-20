南警搗破德州撲克賭場　查獲賭資、K他命及手指虎

▲台南市警五分局凌晨持搜索票，在北區文成路1處透天民宅內，一舉搗破德州撲克賭場，逮獲賭場陳姓負責人及賭客等17人，起出賭資10萬餘元、K他命及手指虎等物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局主動布建蒐報，轄內有不良組合份子經營德州撲克賭場，經警多日埋伏，20日凌晨持台南地院搜索票在北區文成路1處透天民宅內，一舉搗破德州撲克賭場，逮獲賭場陳姓負責人及賭客等17人，並起出賭資10萬餘元、籌碼29萬餘元、K他命及手指虎等物。

28歲陳姓男子在文成路不良組合據點，經營德州撲克賭場，並以車體美容店作為掩護，還裝設多道門禁及監視器，並透過把風人員過濾賭客，防止警方查緝。20日凌晨0時，警方見時機成熟，持台南地方法院搜索票，趁賭客進出時攻堅進入，大批警力立即進入控制現場，帶回陳姓負責人、賭客11人及在場人6人，共計17人，查扣賭資7萬餘元、抽頭金3萬元，計10萬餘元、籌碼29萬餘元、帳冊、骰子、天九牌、監視器等物，並起出K他命毒品23.86公克、K盤5個、磅秤2個及手指虎1把等證物。全案偵訊後，依賭博、槍砲、毒品等罪嫌及社維法送辦。

市警五分局指出，賭場是幫派、不良組合的金錢來源，背後潛藏巨大金流，易危害社會治安，另網路非法博奕行為，警方也列為取締重點。警方將深入追查幕後主持金主，嚴防黑幫勢力利用職業賭場牟取暴利，斬斷黑幫金流，民眾如發現周遭有可疑違法情事，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫，警方會立即派員查處。