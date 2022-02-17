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社會 社會焦點 保障人權

天兵毒犯遇臨檢「突關大燈」　遭逮辯：以為開租賃車不會被抓

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方攔查李男，發現車內傳出濃嗆毒品味道。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市第二警分局15日晚間10時許在進化北路臨檢，看見1名李姓自小客駕駛形跡可疑，攔查發現車內傳出濃嗆K他命燃燒味，李男自知難逃法網，只好將車上的毒品殘袋交付警方，隨後警方又在駕駛座旁的置物箱查獲毒咖啡包119包、K他命12包以及現金2萬7000餘元，並查出李男車輛為租賃車，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

台中市第二警分局上周六晚間執行路檢勤務，一輛自小客車行經路檢點時突然關閉大燈，警方認為相當可疑，遂上前攔查，竟發現車內逸出毒品K他命燃燒後的濃嗆味道，更見李姓駕駛（25歲）神情慌張，員警問他是否攜帶違禁物品並欲盤查，李男先是反覆宣稱「我有權利不給你們看（車內物品）」，但無奈車內毒品味道實在太重，只好主動將K他命的殘袋交付警方查驗。

李男也向警方表示，車子是向某車行所承租。由於李男疑將租賃車作為犯罪交通工具，警方立即通知車行顏姓主管到場釐清案情；顏男到場後，馬上掏出租車合約向李男表示要立即終止租賃契約，隨後警方與顏男在檢查車輛有無異狀時，又在車內發現若干不明白色結晶體，及印有麻將發財圖樣之毒品咖啡包，共計查獲毒咖琲包119包（493公克）、K他命12包（35.67公克），以及現金27300元。

警方當場將李男以涉嫌持有毒品現行犯逮捕，李男坦承不諱，還說「以為開租賃車就可以躲避查緝，沒想到最終還是栽在警方手裡」；顏男得知車輛被用來犯罪，則相當生氣。警方詢後依法移送台中地檢署偵辦，並建請羈押追查毒品來源及流向。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲警方查獲毒咖琲包119包（493公克）、K他命12包（35.67公克），以及現金27300元。（圖／民眾提供）

台中第二警分局長陳家銘特別強調，警方對「酒駕」及「毒駕」的犯罪行為「絕對零容忍」，因為這二種危險駕駛行為同樣對用路人造成高度危害，警方將持續強化勤務作為，不定時規劃封閉式路檢勤務，絕對讓心存僥倖心態意圖犯罪的不法人士，無所遁逃。
 

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